MÜSAVAT DERVİŞOĞLU’NUN ÜMİT ÖZDAĞ ZİYARETİ OĞLU ANDA İPTAL EDİLDİ!

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU’NUN ÜMİT ÖZDAĞ ZİYARETİ ERTELENDİ!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun , Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ümit Özdağ’ı ziyaret etme programı, sağlık sorunları nedeniyle iptal edildi.

“ZİYARET İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ”

İYİ Parti tarafından yapılan açıklamada, Dervişoğlu’nun ağır gribal iklimin devam edebileceği ve doktor kontrolünün ardından hastanede istirahat edileceği belirtildi. Bu nedenle bugün (30 Ocak) saat 13.00’te yapılması planlanan ziyaretin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

YENİ TARİH BELLİ DEĞİL

Görüşmenin ne zaman görüşmelerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, Ümit Özdağ , günlük günlerde bir mektuplaşarak AKP iktidarını sert sözlerle eleştirmiş ve mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Daha önce Dervişoğlu’nun Çağlayan Adliyesi’nde Ümit Özdağ’ı yalnız bırakmadığı ve adliye koridorlarında beklediği görüntüler dikkat çekmişti.

Ziyaretin yeni tarihiyle ilgili İYİ Parti’nin ilerleyen günlerinde açıklama yapılması bekleniyor.