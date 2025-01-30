EKREM İMAMOĞLU’NDAN HALKA ÖNEMLİ ÇAĞRI!

EKREM İMAMOĞLU’NDAN DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI: “BU YOLDAN DÖNÜŞ YOK!”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu , sosyal medya hesabından paylaşılan videoyla aboneye seslendi. “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraberlik ya hiçbirimiz” uyarısıyla gelen İmamoğlu, erken seçim programında bulundu.

“TÜRKİYE BU ZİHNİYETE DAHA FAZLA EMANET EDİLEMEZ”

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Tektaş’ın tutuklanmasına değinen İmamoğlu, basına yönelik baskılara tepki gösterdiğini söyledi:

“Türk basınına, Halk TV’ye geçmiş olsun. Türkiye bu tarafa daha fazla güvenilemez. Bundan kurtulmanın tek yolu erken seçimdir. Bu yolun sonu, huzur dolu bir iktidardır. Biz bu yol çıktık. Artık bizim için dönüş yok.”

“SANDIK GELİR, HERKES BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ ALIR”

Yargıya yönelik baskılara dikkat çeken İmamoğlu, hakkında açılan soruşturma nedeniyle Çağlayan Adliyesi’nde genişlemenin devam ettiğini belirtti:

“Bizlere bugünleri reva görenlere, bize yaşattığınız adaletsizlikleri biz size yaşatmayacağız. Hakkımda başlatılan soruşturmada ifadeleri yapılır. Yargı bağımsız olarak aranmak için nakil alınır. Ama sandık geliri, herkesin boynunun paraları alınır.”

İMAMOĞLU YARIN İFADE VERECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesi hakkında tehdit içerenler kullanıldı ve bazı bilirkişileri hedefe yönelik olarak yürütülen soruşturma soruşturması İmamoğlu, Cuma günü saat 10.00’dan sonra Çağlayan Adliyesi’nde ifade verecek.

Siyasi atmosferin giderek gerildiği bu süreçte İmamoğlu’nun açıklamaları büyük yankı uyandırırken, erken seçim çağrısı da tartışmaları beraberinde getirdi.