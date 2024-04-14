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THY ve Pegasus, uçaklarını geri çağırdı! Birçok ülke hava sahasını kapattı…

THY ve Pegasus, uçaklarını geri çağırdı! Birçok ülke hava sahasını kapattı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Nisan 2024 - 14:24

Türk Hava Yolları (THY), AJet ve Pegasus’un İstanbul’dan Tahran ve İsfahan’a giden uçakları, Türkiye’den çıkmadan İstanbul’a geri çağırıldı.

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