MURAT KURUM: İZMİR VE BİLECİK’TE 415 YAPI AĞIR HASAR GÖRDÜ

MURAT KURUM: İZMİR VE BİLECİK’TE 415 EV VE İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir ve Bilecik’te meydana gelen orman yangınları sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, toplam 415 ev ve iş yerinin ağır hasar gördüğünü duyurdu.

İzmir’de özellikle Ödemiş, Bornova, Buca, Çeşme, Gaziemir ve Seferihisar ilçelerinde yangından etkilenen 619 bina incelendi. Bu incelemeler sonucunda 282 bağımsız bölümün yıkık ya da ağır hasarlı olduğu belirlendi.

Bilecik’te ise Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucu 133 yapının zarar gördüğü tespit edildi. Böylece iki ilde toplamda 415 yapı yıkık ya da ağır hasarlı sınıfına alındı.

Bakan Kurum, yangından etkilenen vatandaşlar için AFAD aracılığıyla toplam 30 milyon TL destek ödemesinin gerçekleştirildiğini de açıkladı. İzmir’de 93 haneye 14,2 milyon TL, Bilecik’te ise 60 haneye 5,7 milyon TL yardım yapıldı.

Bakanlık ayrıca, yanan evlerin yerine kısa süre içinde yeni konutların inşasına başlanacağını ve vatandaşların mağduriyetinin hızla giderileceğini belirtti.