İSTANBUL SİLİVRİ AÇIKLARINDA 3,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İstanbul’da, 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 14.24’te, merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin 8,8 kilometre derinlikte gerçekleştiğini ve İstanbul’un birçok ilçesinde hissedildiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı. Sarsıntı özellikle İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yaşayan vatandaşlar tarafından net şekilde hissedildi. Tekirdağ, Kocaeli ve çevre illerde de kısa süreli paniğe neden olan deprem, kısa süreli korkuya yol açtı.

Deprem sonrası herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer, vatandaşların resmi kaynakları takip etmeleri ve olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Uzmanlar ise Marmara Denizi’nde meydana gelen bu tür sarsıntıların beklenen büyük İstanbul depremine dair bir uyarı niteliğinde olabileceğini, ancak panik yapılmaması gerektiğini vurguladı.