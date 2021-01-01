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Murat Boz Açıklama Yaptı

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Murat Boz Açıklama Yaptı
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17 Temmuz 2021 - 10:39
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Murat Boz, Hadise ile küs oldukları ve Tuba Büyüküstün ile aşk yaşadığı iddiaları hakkında ilk kez konuştu. Şarkıcı iki iddiayı da yalanladı.

Murat Boz'dan Hadise ve Tuba Büyüküstün açıklaması
Şimdilerde bir Netflix projesinde yer almaya hazırlanan şarkıcı Murat Boz, O Ses Türkiye yarışmasında yıllarca beraber jüri üyeliği yaptığı Hadise ile küs oldukları ve yeni projesinde birlikte rol aldığı Tuba Büyüküstün ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme geliyordu.

Magazin D’ye konuşan Boz, hakkında çıkan bu iki iddiayı da yalanladı. “Tuba Büyüküstün’le rol arkadaşız” diyen şarkıcı, “Hadise ile küs müsünüz?” sorusuna ise “yok öyle bir şey” yanıtını verdi.

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