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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı

Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı
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01 Temmuz 2022 - 14:12

Türkiye’ye geldiği günden beri çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen ünlü futbolcu Jose Sosa’nın sosyal medya fenomeni Mina Ceran ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Mina Ceran konuyla ilgili konuştu.

Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 1

İkizlerinin annesi Carolina Alurralde’den ayrıldıktan sonra adı Melisa Döngel ile anılan futbolcu Jose Sosa’nın, sosyal medya fenomeni Mina Ceran ile flört ettiği söylenmişti.

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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 2

Bu iddia da İbiza adasında tatil yaptıkları için ortaya atılmıştı.

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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 3

Arjantinli yıldız sessizliğini korurken, Mina Ceran tıpkı Melisa Döngel gibi konuştu ve sadece arkadaş olduklarını söyledi.

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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 4

Jose Sosa, Mina Ceran’ı sosyal medyada takip ediyor.

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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 5
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 6
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 7
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 8
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 9
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 10
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 11
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 12
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 13
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 14
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 15
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 16
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 17
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 18
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 19
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 20
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 21
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 22
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 23
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 24
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 25
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 26
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 27
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 28
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 29
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 30
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 31
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 32
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 33
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 34
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 35
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 36
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 37
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 38
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 39
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 40
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 41
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 42
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 43
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 44
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 45
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Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı - Sayfa 46

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