Çapkınlığı ile ün salan Jose Sosa, Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen açıkladı

Türkiye’ye geldiği günden beri çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen ünlü futbolcu Jose Sosa’nın sosyal medya fenomeni Mina Ceran ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Mina Ceran konuyla ilgili konuştu.
İkizlerinin annesi Carolina Alurralde’den ayrıldıktan sonra adı Melisa Döngel ile anılan futbolcu Jose Sosa’nın, sosyal medya fenomeni Mina Ceran ile flört ettiği söylenmişti.
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Bu iddia da İbiza adasında tatil yaptıkları için ortaya atılmıştı.
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Arjantinli yıldız sessizliğini korurken, Mina Ceran tıpkı Melisa Döngel gibi konuştu ve sadece arkadaş olduklarını söyledi.
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Jose Sosa, Mina Ceran’ı sosyal medyada takip ediyor.
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