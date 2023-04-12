Murat Bardakçı’dan “15 Mayıs’ta bir TV haberi” rüyası: “Kılıçdaroğlu, beş parti liderine…”

Bardakçı’nın “rüya” olduğunu söylediği 15 Mayıs sabah konulu TV haberinde Kılıçdaroğlu, Altılı Masa liderleriyle yaptığı protokolün geçerli olmadığını, parlamenter sisteme dönüş olmayacağını söylüyor.
Yazısını, “Meğerse içim geçmiş, bilgisayarın başında uyuyakalmışım! Kılıçdaroğlu’nun seçimi yüzde 50,01 ile kazandığını iddia etmesi, mutfakta yaptığı basın toplantısı sadece bir rüya imiş!” sözleriyle bitiren Bardakçı’nın yazısından bir bölüm şöyle:
“Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasında önce Altılı Masa’da bir araya gelen parti liderleri ile beraber 6 Mart’ta imzaladığı protokolden bahsetti ve söz konusu protokolün hükmünün kalmadığını, dolayısı ile diğer beş partinin liderine karşı vaatlerini yerine getirmesine gerek olmadığını vurguladı. Kılıçdaroğlu, gazetecilerin ‘Yani, Millet İttifakı’nda yer alan diğer beş parti liderinin cumhurbaşkanı yardımcısı olamayacaklarını mı söylüyorsunuz?’ şeklindeki sorularına da şu cevabı verdi:
‘Aynen öyle! Mâlûm protokol, hukukî bakımdan hiçbir bağlayıcılığı olmayan sıradan bir kâğıt parçasıdır ve bana yükümlülük falan getirmez. O metinde yer alan cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık, vesaire gibi vaatler, köprüden geçene kadar söylenmiş sözlerdi ve artık köprüyü geçtik! Yahu, kardeşim, bunlar benimle alay mı ediyorlar? Dünyanın hangi memleketinde altı küsur cumhurbaşkanı var? Böyle bir vaade nasıl inandılar?’
Kılıçdaroğlu daha sonra son derece önemli bir başka açıklama daha yaptı, Millet İttifakı’nı oluşturan partilere bakanlık vermeyeceğini söyledi:
‘Geçin efendim, geçin! Öyle fındık-fıstık dağıtır gibi bakanlık mı dağıtılırmış? Akıl var, iz’an var! Oyların güç belâ milyonda sıfır nokta sıfır sıfır sıfır iki küsurunu alabilmiş tabelâ partilerine bakanlık teslim etmek hem devlet ciddiyeti ile bağdaşmaz, hem de halkın iradesi ile alay etmek olur! Ben milletin iradesine saygı duyan sorumlu bir lider olarak o protokolün artık geçmişte kaldığını ve geçersiz olduğunu burada herkese tekrar ilân ediyorum’.
Bir gazetecinin ‘Parlamenter sisteme dönüş çalışmalarına ne zaman başlanacağı’ sorusunu da, ‘Dönüş mönüş olmayacak’ diye cevaplandıran Kılıçdaroğlu ‘Mevcut sistemin Cumhurbaşkanı’na nasıl geniş yetkiler verdiğini biraz önce öğrendim. İnsanın böyle bir gücü elinin tersiyle bir tarafa itip de cumhurbaşkanlığı makamında süs gibi oturması için aklından zoru olması gerekir. Ben enayi miyim ki eski sisteme döneyim? Dönüşü, sistem değişikliğini vesaireyi unutun! Üstelik, halkımızın referandum ile kabul etmiş olduğu bir anayasal sistemi değiştirmek kimsenin haddi değildir. Her şey aynı hamam aynı tas, devam edecek; hattâ Şırnak’taki tapu dairesinin odacısını bile ben atayacağım’ dedi.”