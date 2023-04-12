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Canan Kaftancıoğlu hakkında mütalaa açıklandı

Canan Kaftancıoğlu hakkında mütalaa açıklandı
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12 Nisan 2023 - 16:17
İstanbul’da bir toplantıdaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle 4 yıl 8 aya kadar hapsi istenen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun mütalaada beraati talep edildi.

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