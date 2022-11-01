Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

DİDEM AKSU ;CENNETİ VAAT EDİYOR!

DİDEM AKSU ;CENNETİ VAAT EDİYOR!
2 views
11 Kasım 2022 - 17:11

Ünlü model, oyuncu ve sunucu Didem Aksu; parfüm sektöründe emin adımlarla ilerliyor! Parfüm piyasasına kedisinin adına çıkarttığı parfüm markasıyla; hızlıca dalış yapan Didem Aksu ürünlerini AB ülkeleri ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’a kadar tanıtmayı başardı! Özellikle Arap ülkelerinden yoğun talep aldığını söyleyen;Aksu”4 çeşit kokumla cenneti vaat ediyorum! Nish Gabriela’yla aşkı, Nish Linda’yla lüxü, Nish Michaela’yla mutluluğu, Nish Rafaela’yla da şansı vaat ediyorum” dedi! Türkiye’nin dört bir yanına ve dünyaya adını duyurmayı başaran Didem Aksu yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başlamış!” Yeni sezona da 4 farklı koku hazırlığındayım” diye ekledi!!!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
EYT’de ilk maaş için tarih belli oldu! Sevindirecek detay…EYT’de ilk maaş için tarih belli oldu! Sevindirecek detay…
PINAR SOYKAN MÜZİK LİSTELERİNİ “ZİNCİR”LEYECEK 2022’Yİ “ZİNCİR” LE KAPATACAKPINAR SOYKAN MÜZİK LİSTELERİNİ “ZİNCİR”LEYECEK 2022’Yİ “ZİNCİR” LE KAPATACAK
GÜRKAN, “ GÖREVE GELDİKTEN SONRA MALATYA’DAKİ YEŞİL ALANI KATBEKAT ARTIRDIK”GÜRKAN, “ GÖREVE GELDİKTEN SONRA MALATYA’DAKİ YEŞİL ALANI KATBEKAT ARTIRDIK”
PRESTİJ MESELESİ SETİNDEN İLK KARELER!PRESTİJ MESELESİ SETİNDEN İLK KARELER!
Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı…Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Soylu-Aktaş gerginliği’ iddiasına Emniyet’ten sert tepki
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ekrem İmamoğlu ile ilgili davada karar açıklandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Onursuz’ kavgası büyüyor! Bu kez Soylu, Kılıçdaroğlu’na dava açtı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
EYT’de ilk maaş için tarih belli oldu! Sevindirecek detay…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
PINAR SOYKAN MÜZİK LİSTELERİNİ “ZİNCİR”LEYECEK 2022’Yİ “ZİNCİR” LE KAPATACAK
GÜNLÜK HABER AKIŞI
40 milyon TL’ye ev alan Hadise hakkında bomba iddia! ‘Ebru Gündeş’in eski kocası Rıza Sarraf ile…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
NEŞET ERTAŞ FİLMİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI
GÜNLÜK HABER AKIŞI
GÜRKAN, “ GÖREVE GELDİKTEN SONRA MALATYA’DAKİ YEŞİL ALANI KATBEKAT ARTIRDIK”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
PRESTİJ MESELESİ SETİNDEN İLK KARELER!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
DİDEM AKSU ;CENNETİ VAAT EDİYOR!
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Özer’den ‘ara tatil’ mesajıKasım 11, 2022-1:07 pm
10 yaşındaki öğrenciyi sınıf arkadaşları dövdü, anne isyan etti: Parmakları kırıldı, saçları koparıldıKasım 11, 2022-1:05 pm
İmamoğlu davası 14 Aralık’a ertelendiKasım 11, 2022-1:03 pm
Türk Devletleri Teşkilatı üyesi 7 ülkede fidan dikildiKasım 11, 2022-1:01 pm
Lojistikte ‘üniversite-özel sektör’ işbirliğiKasım 11, 2022-10:02 am
Avcılar’da mühürlenen sahte motor yağı deposuna ikinci baskınKasım 11, 2022-10:01 am
Sosyal medyada başlayan tartışma sokağa taştı! Silahla çatıştılarKasım 11, 2022-9:58 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !