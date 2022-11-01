DİDEM AKSU ;CENNETİ VAAT EDİYOR!

Ünlü model, oyuncu ve sunucu Didem Aksu; parfüm sektöründe emin adımlarla ilerliyor! Parfüm piyasasına kedisinin adına çıkarttığı parfüm markasıyla; hızlıca dalış yapan Didem Aksu ürünlerini AB ülkeleri ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’a kadar tanıtmayı başardı! Özellikle Arap ülkelerinden yoğun talep aldığını söyleyen;Aksu”4 çeşit kokumla cenneti vaat ediyorum! Nish Gabriela’yla aşkı, Nish Linda’yla lüxü, Nish Michaela’yla mutluluğu, Nish Rafaela’yla da şansı vaat ediyorum” dedi! Türkiye’nin dört bir yanına ve dünyaya adını duyurmayı başaran Didem Aksu yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başlamış!” Yeni sezona da 4 farklı koku hazırlığındayım” diye ekledi!!!