Dünyaca Ünlü Astrolog Michaela Ünlü İsimlere Sitem Etti

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Dünyaca ünlü astrolog Michaela yangın bölgesinde yardım ederken video çeken ünlü isimlere isyan etti.

Ciğerlerimiz yanıyor. Lütfen ormanlarımıza, çevremize sahip

çıkalım. Bir çok hayvan ve ormanlarımız, canlılarımız yandı

lütfen daha duyarlı olalım diyen Ünlü Astrolog ülkemizde

yanan ormanlarımızı artık koruyalım oradaki

görüntülerden inan ağlamaktan gözlerim şişti sinirlendiğim

bazı ünlü isimler yardım koşmuşlar hoş bir şey ama

yardım ederken video çekmeleri hoş bir durum değil bir

instagram’da yayınlıyorlar yardım etmek güzel bir şey bir elin

gördüğünün diğer el görmez beni çıldırttılar” yardım eden

oraya kosan bir çok ünlü isimleri biliyorum adları bile

geçmedi bildiğim iş adamları bir hafta o bölgede bizzat

çalıştıklarını biliyorum ama hiç biri biz buradayız böyle

yardım ettik demediler ama kendilerinin orada oldukların

yardım ederken video fotoğraf çektirenleri ortada çok ayıp