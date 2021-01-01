Dünyaca Ünlü Astrolog Michaela Ünlü İsimlere Sitem Etti

Dünyaca ünlü astrolog Michaela yangın bölgesinde yardım ederken video çeken ünlü isimlere isyan etti.
Ciğerlerimiz yanıyor. Lütfen ormanlarımıza, çevremize sahip
çıkalım. Bir çok hayvan ve ormanlarımız, canlılarımız yandı
lütfen daha duyarlı olalım diyen Ünlü Astrolog ülkemizde
yanan ormanlarımızı artık koruyalım oradaki
görüntülerden inan ağlamaktan gözlerim şişti sinirlendiğim
bazı ünlü isimler yardım koşmuşlar hoş bir şey ama
yardım ederken video çekmeleri hoş bir durum değil bir
instagram’da yayınlıyorlar yardım etmek güzel bir şey bir elin
gördüğünün diğer el görmez beni çıldırttılar” yardım eden
oraya kosan bir çok ünlü isimleri biliyorum adları bile
geçmedi bildiğim iş adamları bir hafta o bölgede bizzat
çalıştıklarını biliyorum ama hiç biri biz buradayız böyle
yardım ettik demediler ama kendilerinin orada oldukların
yardım ederken video fotoğraf çektirenleri ortada çok ayıp
çok üzüldüm
Help Turkey, Global Call’ çağrısı içine sinmediği için
paylaşmadığını beyan edince aldığı tepkiler canını sıkmış
olacak ki Nilüfer sosyal medyasından şu açıklamayı yaptı:
“Ulusça çok sıkıntılı ve zor günlerden geçiyoruz. Vatanımız,
ormanlarımız yanıyor ve hepimizin içini yakıyor. Ömrümüz
boyunca vergi verdiğimiz devletin, böyle bir durumda
halkını, vatanını, ormanını koruması gerektiğini ve bu
durumda uluslararası yardım talebinin devletin görevi
olduğunu
belirtmek istedim.
Tam 49 yıldır tanıdığınız bir sanatçı olarak Atatürk ve
Cumhuriyet ilkelerine bağlılığımı bilirsiniz. Bu değerlerimin
hiçbir menfaat karşılığı değişmeyeceğini bilmenizi
istiyorum. Birbirimizi yanlış anladık. Üzdük, üzüldük.”
Nilüfer’in bu açıklamayı yapmak zorunda kalması ayıbı
kimin?
‘Düşünce özgürlüğünü’ sadece kendileri için isteyen, ama
farklı fikirlere tahammülü olmayanların…
OLMAZ OLSUN BÖYLE YARDIM!
Eski radyocu ve şarkı sözü yazarı Şebnem Sungur, sosyal
medyasından paylaştı :“Bir Manavgatlı köylümüz diyor ki,
‘Bize yardım ve erzak getirmeniz utandırmıyor, ama
verirken video’ya çekmeniz çok utandırıyor.” Sosyal
medyada bir tarama yapın görürsünüz, yangın mağdurlarını
utandıranları…