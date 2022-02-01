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İşte Magazinin Ne Hallere düşürdüler

İşte Magazinin Ne Hallere düşürdüler
Yasar ÇAKMAK
Yasar ÇAKMAK( yasar@haberkonseyi.com )
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25 Mart 2022 - 15:41

Havuz Nedir?

Gazetecilik mesleğinde 30 yılının veren bir gazeteci olarak Havuz olayın bir anlam veremedim Havuz Nedir önce size bunun açıklayayım Her Gazetenin gece çıkan bir muhabiri var bu Polis istihbarat muhabiri bir Magazin Muhabirin vardır bu arkadaşlar gece rutin olan işlere bakarlar sonra dolaşıp özel haber yapmaya çalışıyorlar biz böyle
gördük böyle yetiştik Tabii ki şimdi ki arkadaşlar daha şanslı gazeteler Tv muhabirlerinin hepsi altında arabaları var Sabah kadar
dolaşıp gazetede ve Televizyon binalarından gelip haberlerin hazırlarlar Gündüz gelen arkadaşlarda bunları toparlar Gündemi hazırlarlar la bu bizim dönemizde böyleydi.

Şimdi Havuz Modası

Yeni nesil anlamadım bu arkadaşlar kendi aralarında Havuz sistemi yapmışlar bunlar hepsi bir yerlerde dolaşmıyor birileri Cihangir
tarafında birileri gazinolarda, kulüplerde dolaşıp ne çektilerse bir birlerine veriyorlardı Yanı özel haber yok Bunları Magazin Müdürleri
biliyorlar böyle bir Gazetecilik olmaz muhabir kendisin özel haber çıkarmalı kendisinin göstermesi lazım

Bütün Gazetelerde haberler farkı aynı olayı başka başka vermeleri habercilik olmaz bu olayı yayın yönetmenleri biliyor mu bence bilip
böyle gazetecilik olmaz bu arkadaşları kim bunları önerdiyse yanlış Gazetecilik özel haberlerin gündem yaratmalı gerçeği ortaya
çıkarmalıdır

Söylemez sem olmaz

Seren Serengil ve Arto, Bircan Balı yorumculuğu yaptığı programın izledi Orada Safiye soymanın adının duyuran Faik Öztürk gece
kulübünde doğum günün partisine katılmış beş kadın olduğu masaya davet edilmiş bunun muhabirler tarafından Görüntülenmiş sabah bunun
konuşuyorlardı Seren cesur sorularıyla Faik Öztürk sıkıştırdı. Neden oturdunuz Ne işiniz var diye sordu Öztürk bunun sizin muhabir beni
gizli çekmesini neden bende gece muhabir para istediler ben bunlara kızdım böyle bir şey olmaz ben yalnız oturdum kalktığımı belirtim
Gece muhabirleri zan altında bıraktı Bence bunları yapımcısı çok iyi
bir şekilde araştırmalı doğru mudur Tabii ki Seren ve Arto, Bircan Balı böyle bir şey olmaz diyerek basın emekçisinin savundular ama
gel gelelim bunun Ticaret döndüren bir çok kişiler var bu konular hassa bunlara dikkat etmek lazım

İşte Magazinin ne Hallere düşürdüler

Arkadaşlar içim yanıyor yıllar emek verdik konuşturdum Magazincilere atılan bu çamurları temizlemek lazım bunun en başta MGD yönetim
yapmalı Magazin Müdürleri yapmalı sanatçı magazinci dalga geçiyor lütfen bu konuları el atmalı bunları tavaret döken Dergi çıkarıp
geceler düzenleyenlere bakınız hiç magazin işi olmayan kişiler Gülben Ergen kolunda Fatih yürek masalarında oturanlara Mekanlar
parasız geceler düzenleyenlere bakınız bunları haberlerin sayfalara koyan yöneticilere bakınız olmaz böyle şeyler

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