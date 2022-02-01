İşte Magazinin Ne Hallere düşürdüler

Havuz Nedir?

Gazetecilik mesleğinde 30 yılının veren bir gazeteci olarak Havuz olayın bir anlam veremedim Havuz Nedir önce size bunun açıklayayım Her Gazetenin gece çıkan bir muhabiri var bu Polis istihbarat muhabiri bir Magazin Muhabirin vardır bu arkadaşlar gece rutin olan işlere bakarlar sonra dolaşıp özel haber yapmaya çalışıyorlar biz böyle

gördük böyle yetiştik Tabii ki şimdi ki arkadaşlar daha şanslı gazeteler Tv muhabirlerinin hepsi altında arabaları var Sabah kadar

dolaşıp gazetede ve Televizyon binalarından gelip haberlerin hazırlarlar Gündüz gelen arkadaşlarda bunları toparlar Gündemi hazırlarlar la bu bizim dönemizde böyleydi.

Şimdi Havuz Modası

Yeni nesil anlamadım bu arkadaşlar kendi aralarında Havuz sistemi yapmışlar bunlar hepsi bir yerlerde dolaşmıyor birileri Cihangir

tarafında birileri gazinolarda, kulüplerde dolaşıp ne çektilerse bir birlerine veriyorlardı Yanı özel haber yok Bunları Magazin Müdürleri

biliyorlar böyle bir Gazetecilik olmaz muhabir kendisin özel haber çıkarmalı kendisinin göstermesi lazım

Bütün Gazetelerde haberler farkı aynı olayı başka başka vermeleri habercilik olmaz bu olayı yayın yönetmenleri biliyor mu bence bilip

böyle gazetecilik olmaz bu arkadaşları kim bunları önerdiyse yanlış Gazetecilik özel haberlerin gündem yaratmalı gerçeği ortaya

çıkarmalıdır

Söylemez sem olmaz

Seren Serengil ve Arto, Bircan Balı yorumculuğu yaptığı programın izledi Orada Safiye soymanın adının duyuran Faik Öztürk gece

kulübünde doğum günün partisine katılmış beş kadın olduğu masaya davet edilmiş bunun muhabirler tarafından Görüntülenmiş sabah bunun

konuşuyorlardı Seren cesur sorularıyla Faik Öztürk sıkıştırdı. Neden oturdunuz Ne işiniz var diye sordu Öztürk bunun sizin muhabir beni

gizli çekmesini neden bende gece muhabir para istediler ben bunlara kızdım böyle bir şey olmaz ben yalnız oturdum kalktığımı belirtim

Gece muhabirleri zan altında bıraktı Bence bunları yapımcısı çok iyi

bir şekilde araştırmalı doğru mudur Tabii ki Seren ve Arto, Bircan Balı böyle bir şey olmaz diyerek basın emekçisinin savundular ama

gel gelelim bunun Ticaret döndüren bir çok kişiler var bu konular hassa bunlara dikkat etmek lazım

İşte Magazinin ne Hallere düşürdüler

Arkadaşlar içim yanıyor yıllar emek verdik konuşturdum Magazincilere atılan bu çamurları temizlemek lazım bunun en başta MGD yönetim

yapmalı Magazin Müdürleri yapmalı sanatçı magazinci dalga geçiyor lütfen bu konuları el atmalı bunları tavaret döken Dergi çıkarıp

geceler düzenleyenlere bakınız hiç magazin işi olmayan kişiler Gülben Ergen kolunda Fatih yürek masalarında oturanlara Mekanlar

parasız geceler düzenleyenlere bakınız bunları haberlerin sayfalara koyan yöneticilere bakınız olmaz böyle şeyler