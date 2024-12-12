ÖZGÜR ÖZEL’DEN SURİYE İÇİN ÜÇ KRİTİK ÖNERİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’nin Suriye’deki gelişmelere yönelik daha etkili bir politika benimsemesi gerektiğini belirterek, üç önemli öneride bulundu. Türkiye’nin sınır güvenliği, sığınmacıların dönüşü ve yapıcı dış politika üzerinde durması gerektiğini vurgulayan Özel, Beşar Esad rejiminin reform yapamaması nedeniyle çöküşün kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti.

1. Soğukkanlı ve Yapıcı Bir Yaklaşım

Suriye’deki istikrarın sağlanması için Türkiye’nin barışçıl ve soğukkanlı bir dış politika benimsemesi gerektiğini belirten Özel, bu yaklaşımın hem Türkiye’nin güvenliğini hem de bölgesel barışı destekleyeceğini ifade etti.

2. Sınır Güvenliği ve Terörle Mücadele

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır güvenliği konusundaki önlemlerinin artırılması gerektiğini ifade eden Özel, Türkiye’nin sınır bölgelerinde terör devleti ya da devletçiklerin oluşumuna izin vermemesi gerektiğini söyledi. Güvenlik politikalarının kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti.

3. Sığınmacıların Güvenli Dönüşü

Türkiye’deki sığınmacıların ülkelerine dönüşü için uluslararası işbirliği ve gerekli koşulların oluşturulması gerektiğini vurgulayan Özgür Özel, dönüş sürecinin insani ve güvenli bir şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin Gelecek Vizyonu

Özgür Özel, Türkiye’nin bölgesel istikrarı ve güvenliği sağlamak için uzun vadeli ve etkili politikalar geliştirmesi gerektiğini belirtti. Beşar Esad rejiminin sürdürülebilir olmadığını ifade eden Özel, Türkiye’nin sınır güvenliği ve bölgesel istikrar için proaktif bir rol üstlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com