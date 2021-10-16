Var Hakemine Tepkiler Çığ Gibi

‘HEYECAN RÜZGARLARI ESİYOR”

“Beşiktaş bastırdıkça atamıyor, ama dönen toplarda Başakşehir lokum gibi goller atıyor. Okaka ile ikinciyi Gulbrandsen’le de üçüncüyü! Bu gollerde savunma zaaflarının yanı sıra Mert Günok’un hataları da söz konusu. Yine de haksızlık etmeyelim. Mert’in iki de kurtarışı var. Ghezzal’ın gayretleri, bir de penaltı kazandırıyor Beşiktaş’a. Hakem monitörden izleyip veriyor penaltıyı… Batshuayi’den farkı bir indiren gol. Son beş dakika heyecan rüzgarları esiyor. Ama tebelayı kıpırdatamıyor o rüzgar.”