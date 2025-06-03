Muğla Depremi Sonrası Prof. Şükrü Ersoy Uyardı

Muğla’nın Marmaris açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Prof. Dr. Okan Tüysüz önemli açıklamalarda bulundu.

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 3 Haziran 2025 günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, başta İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli olmak üzere Ege Bölgesi genelinde şiddetli şekilde hissedildi. Panik halinde sokağa çıkan vatandaşlardan 30’un üzerinde kişi, yüksekten atlama gibi nedenlerle yaralandı.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy: “Küçümsenecek Bir Deprem Değil”

Depremin ardından A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, sarsıntının Türkiye’ye ait bir levhada değil, Afrika levhasına bağlı dalma-batma zonunda gerçekleştiğini belirtti. Ersoy şu ifadeleri kullandı:

“Depremin derinliği 67 kilometre. Yani Türkiye’nin aktif fayları içinde değil ama bu, önemsiz olduğu anlamına gelmez. Bu bölgede her an büyük bir deprem olabilir. Deprem Marmaris’in 11 kilometre açığında meydana geldi ve küçümsenecek bir durum değil.”

İzmir’de Yeni Depremi Tetikler mi?

Jeoloji Profesörü Okan Tüysüz ise vatandaşların en çok merak ettiği soruya yanıt verdi. Tüysüz, depremin artçılarıyla birlikte 5’e kadar çıkabilecek sarsıntıların yaşanabileceğini belirtti ancak “Bu depremin İzmir’de yeni bir depremi tetiklemesi mümkün görünmüyor” açıklamasıyla endişeleri bir nebze rahatlattı.

Deprem Uzmanlarından Uyarılar Peş Peşe

Uzmanlar, Marmaris açıklarında meydana gelen depremin ardından bölgenin yüksek sismik risk taşıdığına dikkat çekti. Özellikle Ege Denizi ve çevresinde her an büyük depremlerin yaşanabileceği vurgulanırken, vatandaşlara bilinçli ve hazırlıklı olmaları yönünde uyarılar yapıldı.