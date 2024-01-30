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Şubat ayı doğalgaz fiyatı belli oldu

Şubat ayı doğalgaz fiyatı belli oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Ocak 2024 - 16:43

1 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak doğalgaz tarifeleri Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından açıklandı. Doğalgaz fiyatları ile ilgili açıklama yapan şirket tarifelerde zam yapılıp yapılmayacağını duyurdu.

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