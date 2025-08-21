MSB’den Ukrayna’ya Barış Gücü İddiasına Net Yanıt!

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısında Ukrayna’ya barış gücü gönderileceği yönündeki iddialara yanıt verdi. Bakanlık kaynakları, Türkiye’nin bölgesinde barış ve istikrar üreten bir ülke olduğuna dikkat çekti. Ancak Ukrayna için barış gücü misyonunun gündeme gelmesi için öncelikle Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Kaynaklar, “Henüz somut bir zemine oturtulmamış öngörüler üzerinden değerlendirme yapmak sağlıklı olmayacaktır” ifadelerini kullanarak, uluslararası barış gücü tartışmalarının ancak somut adımlar atıldıktan sonra gündeme gelebileceğini belirtti.

Suriye Ordusuna Eğitim ve Teknik Destek

MSB kaynakları, Türkiye ile Suriye arasında 13 Ağustos 2025’te imzalanan “Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası” hakkında da bilgi verdi. Bu anlaşma ile Suriye Silahlı Kuvvetleri’nin yeniden yapılandırılması süreci hız kazandı. Eğitim, danışmanlık ve teknik destek faaliyetlerinin yanı sıra karşılıklı heyet ziyaretleri de başladı.

Suriye Savunma Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı ve beraberindeki heyetin Milli Savunma Üniversitesini ziyaret ettiği, ayrıca yerinde gözlemler yapılarak Suriye’nin savunma kapasitesini artırmaya yönelik yol haritasının oluşturulacağı aktarıldı. Türkiye, “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesini destekleyerek Suriye’nin istikrarını bölgesel barış açısından kritik görüyor.

Türkiye-Japonya Savunma İş Birliği Güçleniyor

MSB, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani ile 19 Ağustos’ta gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin de bilgi verdi. Görüşmede, iki ülke arasında savunma sanayi iş birlikleri, bölgesel güvenlik, küresel istikrar ve askeri iş birliği konuları ele alındı.

Bakanlık kaynakları, “Tarihi bağlara dayalı köklü dostluğumuz, önümüzdeki dönemde savunma alanındaki diyalog ve iş birliğimizi daha da güçlendirecek” açıklamasında bulundu

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamaları, hem Ukrayna krizine hem de Suriye ve Japonya ile yürütülen iş birliklerine ışık tuttu. Türkiye’nin bölgesinde barış ve istikrar üreten bir ülke olarak diplomasi, eğitim ve savunma alanında aktif rol oynamaya devam edeceği mesajı verildi.