Mehmet Şimşek’ten Yeni Düzenleme! 1 Ekim’de Başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sahte belgeyle mücadelede yeni dönemin başlayacağını açıkladı. Bakan Şimşek, risk analizine dayalı yeni sistemlerin 1 Ekim itibarıyla devreye gireceğini duyurdu.

Bakanlık, her yıl milyarlarca liralık kamu zararına yol açan sahte belge düzenleme ve kullanma işlemlerine karşı sert önlemler alacak. Artık, mükelleflerin “sahte belgeyi bilmeden kullandığı” savunması dikkate alınmayacak, belgelerin bilerek kullanıldığı esas alınacak. Bu kapsamda sahte belge kullananlara üç kat vergi ziyaı cezası kesilecek ve fiiller vergi kaçakçılığı kapsamında değerlendirilecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte, riskli görülen mükelleflerden teminat talep edilecek. Teminat veremeyenler için ihtiyati haciz uygulanabilecek. Vergi Denetim Kurulu’nun Risk Analiz Merkezi’nde kullanılan KURGAN Sistemi, yapay zekâ desteğiyle işlemlerin gerçekliğini analiz edecek. Riskli bulunan mükellefler, depolarındaki malları göstermek veya belgeleri ibraz etmek zorunda kalacak.

Sahte belge düzenleyenler de artık yakın takipte olacak. Yapay zekâ ve makine öğrenmesi sayesinde, inceleme ve rapor süreçleri kısa sürede tamamlanacak. Böylece zincirleme şekilde sahte belge düzenleyen kişi ve şirketler hızla tespit edilerek, organize sahtecilik yapanlar hakkında para aklama kapsamında işlem yapılacak.

Mehmet Şimşek, sürece ilişkin yaptığı açıklamada, “Mükelleflerimizin uyum sağlayabilmesi için tedbirleri 1 Ekim itibarıyla devreye alıyoruz. Bu tarihten sonra yapılan işlemlerde sistem aktif olacak.” ifadelerini kullandı.