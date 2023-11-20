Demet Evgar’ın bebek odasındaki seksi pozları dikkat çekti! Athena Gökhan’dan olay yorum…

Başarılı oyuncu Demet Evgar, kızı Mavi’nin oyun evinin yanında fotoğraflarını paylaştı. Dekoltesi ve mini tarzıyla dikkat çeken oyuncunun pozlarına Gökhan Özoğuz’dan dikkat çeken bir yorum geldi.

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve kızıyla vakit geçiren Evgar sosyal medyada da oldukça aktif.