İzmir’de genç kızı sokak ortasında gasbettiler

Bornova ilçesinde, bir genç kızın telefonunu ve parasını zorla gasbeden şüphelilerin, bir vatandaşı daha soyduğu öğrenildi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

yapılan çalışmalarla tespit edilerek yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Aynı gün adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, şüphelilerin gece vakti genç bir kızın önünü keserek çantasını zorla alıp araca binerek uzaklaştıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.