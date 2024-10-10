İzmir’de genç kızı sokak ortasında gasbettiler

Bornova ilçesinde, bir genç kızın telefonunu ve parasını zorla gasbeden şüphelilerin, bir vatandaşı daha soyduğu öğrenildi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
yapılan çalışmalarla tespit edilerek yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Aynı gün adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan, şüphelilerin gece vakti genç bir kızın önünü keserek çantasını zorla alıp araca binerek uzaklaştıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.