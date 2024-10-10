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İzmir’de genç kızı sokak ortasında gasbettiler

İzmir’de genç kızı sokak ortasında gasbettiler
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Ekim 2024 - 10:27

Bornova ilçesinde, bir genç kızın telefonunu ve parasını zorla gasbeden şüphelilerin, bir vatandaşı daha soyduğu öğrenildi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

 yapılan çalışmalarla tespit edilerek yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Aynı gün adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, şüphelilerin gece vakti genç bir kızın önünü keserek çantasını zorla alıp araca binerek uzaklaştıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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