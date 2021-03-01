Mostafa Mohamed’ten Transfer İtirafı!

‘DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM’

Yıldız isim konuşmasının devamında form düşüklüğüne dair de konuşurken, “Bu sezon formumda biraz düşüş oldu, bunu kabul ediyorum ama iki sakatlık geçirdim. Geçtiğimiz sezon daha başarılıydım. Allah’ın izniyle daha güçlü döneceğim.” dedi.