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Morutan gerçeği herkesi ağlattı. ‘Bu kadar da olmaz’ dedirten olay

Morutan gerçeği herkesi ağlattı. ‘Bu kadar da olmaz’ dedirten olay
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Nisan 2024 - 10:33
Ankaragücü’nün yıldızı Morutan Beşiktaş maçında sakatlanmıştı. Uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Morutan’la ilgili yapılan paylaşımı okuyanlar gözyaşlarını tutamadı.

Ankaragücü’nde kiralık olarak forma giyen, bonservisi Galatasaray’da olan Olimpiu Morutan, Beşiktaş ile oynanan Türkiye Kupası maçında talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

Aşil tendonu kopan Rumen futbolcu sahayı sedye ile terk etmişti.

Ankaragücü Kulübü, 7-8 ay sahalardan uzak kalması beklenen futbolcusu Olimpiu Morutan’ın 25. doğum gününü kutladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medyasında paylaşılan videoda; teknik direktör Emre Belözoğlu, futbolcular Anastasios Chatzigiovanis, Federica Macheda, Riccardo Saponara, Riad Bajic, Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Uros Radakovic, Ertaç Özbir, Kazımcan Karataş, Atakan Çankaya, Ali Sowe, Garry Rodrigues, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu ile teknik heyet ve personel Morutan’ın hem doğum gününü kutladı hem de geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Emre Belözoğlu, İtalyanca verdiği mesajda “Moru, iyi ki doğdun kardeşim. Seni çok seviyorum. Sen muhteşem bir insansın ve harika bir futbolcusun. Seni sevgiyle kucaklıyorum, dönüşün muhteşem olsun.” ifadelerini kullandı.

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