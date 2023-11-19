‘Manchester United’ın kalecisi Onana Galatasaraylı ismi dolandırdı’ iddiası

Şeker, futbolcular Andre Onana, Danny Nounkeu ve Cedric Leandre Tchoumble Fankam tarafından dolandırıldığını ve haklarında pazartesi günü İstanbul Adliyesi’nde suç duyurusunda bulunacağını X sosyal medya hesabından duyurdu.
Şeker, X’ten yaptığı paylaşımda şunları söyledi;
🔴Manchester United Kalecisi, ANDRE ONANA SAKATLANMA ROLÜ YAPIYOR! ❗Türkiye’de TUTUKLANACACAĞINI BİLDİĞİ İÇİN, İstanbul’daki GALATASARAY maçına gelmemek adına rol yapıyor! Şahsımı, futbolcu Dany Nounkeu ve Cedric Leandre Tchoumbe Fankam ve birkaç arkadaşıyla birlikte dolandıran André Onana ONANA isimli futbolcu hakkında pazartesi günü İstanbul Adliyesi’nde suç duyurusunda bulunacağım. Tüm kamuoyuna duyurulur! Dipnot: Fake vs. değil bizzat kendilerinin olduğuna dair ses kayıtları, ekran görüntüleri ve mesajlaşmalar mevcut.
Manchester United ve Galatasaray kulüpleri henüz açıklama yapmazken 29 Kasım’da Galatasaray’ın evinde ağırlayacağı Manchester United’ta Andre Onana’nın Türkiye’ye gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.