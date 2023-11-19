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‘Manchester United’ın kalecisi Onana Galatasaraylı ismi dolandırdı’ iddiası

‘Manchester United’ın kalecisi Onana Galatasaraylı ismi dolandırdı’ iddiası
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Kasım 2023 - 14:18
Galatasaray Kongre Üyesi Avukat Kerim Bahadır Şeker, Manchester United’ın kalecisi Andre Onana ve birkaç futbolcunun kendisini dolandırdığını iddia etti. Şeker, Onana’nın da bundan dolayı Türkiye’ye gelmemek için Kamerun’un Mauritius’a karşı oynadığı maçta sakatlık numarası yaptığını ileri sürdü.
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