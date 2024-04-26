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FIFA müfettişleri İstanbul’dan ayrıldı

FIFA müfettişleri İstanbul’dan ayrıldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Nisan 2024 - 10:29
Türk futbolunda kaos büyürken eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi koltuğunu korumak için büyük çaba sarf ediyor.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi, toplanan imzalar ve baskılara karşı durdu.

FIFA heyetiyle yüzleşti, soruları yanıtladı ve yapılan eleştirilere karşı federasyonunu savundu.

Suçlamaları açıklığa kavuşturdu ve yabancı delegeleri ikna edecek açıklamalar yaptı.

Türk futbolunun birçok kesimi, TFF’nin istifasını ve Başkan Mehmet Büyükekşi’nin görevden alınmasını talep ediyor.

Son zamanlarda yaşanan olaylarla ilgili olarak FIFA Etik Kurulu’na bağlı soruşturma komitesi üyeleri İstanbul’a geldi.

Bir dizi görüşme gerçekleştirdiler ve komite başkanı Kolombiyalı hukukçu Rojas ve diğer üyeler, Büyükekşi tarafından ağırlanarak sorularını iletti.

Büyükekşi’nin FIFA Heyetine Verdiği Cevaplar:

• Bize ulaşan herhangi bir şikayet, belge, rapor veya kayıt yok. Bir sorununuz varsa, lütfen belgelerinizle şikayet edin, bir komisyon kurup araştıralım dedik. Ancak herhangi bir şikayet almadık.

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• Hakem hataları ve VAR problemleri, tüm ülke federasyonlarının karşılaştığı sorunlardır. Hata olduğunu düşündüklerinde seslerini yükseltiyorlar.

• Türkiye, VAR teknolojisinde dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Kulüplerin rahatlaması için yabancı VAR uygulamasını başlattık ve UEFA ile iletişim halindeyiz.

• Kurullarımız bizden bağımsızdır ve kararları üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Bu konuda FIFA’nın önceki uygulamalarını biliyoruz.

• Türk siyasetinin önemli isimleri artık maçlara katılmıyor. Onları davet ediyoruz, ancak ‘siyaset karışmasın’ diyerek bizi reddediyorlar. Talebiniz üzerine daha önce belediye takımları da kapatıldı.

FIFA HEYETİ KARARINI VERDİ

Fotospor’un haberine göre FIFA heyeti, Büyükekşi’nin cevaplarından memnun kaldı ve kulüplerin, yaşadıkları olumsuzlukları başka bir kuruma atfetme eğiliminde olduklarına ikna oldu.

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