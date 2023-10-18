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MODA TASARIMCISI MÜESSER KURT’TAN ZÜMRÜDÜ ANKA DEFİLESİ

MODA TASARIMCISI MÜESSER KURT’TAN ZÜMRÜDÜ ANKA DEFİLESİ
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Ekim 2023 - 16:42

MODA TASARIMCISI MÜESSER KURT’TAN ZÜMRÜDÜ ANKA DEFİLESİ

Geçtiğimiz günlerde Cemal Reşit Rey Konser salonunda düzenlenen Rumeli Kanaat Ödülleri Töreninde Moda tasarımcısı Müesser Kurt, “Zümrüdü Anka” adını verdiği defilesi izleyenleri büyüledi. Defilede başarılı modacı Müesser Kurt’un 40 parçalık Rumeli/Balkan koleksiyonu izleyenleri geçmişe götürdü.

“ Zümrüdü Anka “ defilesinin başarılı tasarımcısı Müesser Kurt, 2004 yılından bu yana Balkan Kültürünü düzenlediği defileler ve açtığı sergiler ile tanınıyor. Kurt, “ Hem eski yöresel kıyafetlerin orijinalleri hem de günümüz yorumunu kattığım kıyafetler “ Rumeli Kanaat Ödülleri Ödül Töreni etkinliği kapsamında moda dünyasının beğenisine sunuldu.

Bu kıyafetler çok değerli. Kadife, ipek, şifon ve saten kumaşlar kullanılarak sırma, nakış, kasnak işi, iğne oyası gibi çok ciddi zaman ve emek harcanan işlerle tamamlandı. Her bir kıyafet en az 6 parçadan oluşuyor ve her parça için ayrı bir el emeği harcanıyor. Her defilemde amacım Balkan Kültürünü yaşatmak geniş kitlelere tanıtmak, bu kültürün öğelerini dünyaya duyurmak. Yakında 2 yurt dışı defile projemiz var onun çalışmalarına başladık “ dedi.

Koreografisini ünlü koreograf Asil Çağıl’ın yaptığı defilede ünlü mankenler Zeliha Çal, Yağmur Ayaz,Seviye İkbal Tulgar ve  Best Model Of Türkiye 2019 3.sü Melike Yalnız, Best Model Kırgızistan 2016 Jenya Krivenko,Fame Model Of Türkiye2023 1.si Melissa Aslan, Best Model Of Türkiye2019 1.si Derya Ekşioğlu, Best Model Of Türkiye2018 1.si Türkan Geyik, Best Model Of Türkiye 2020 3.sü Sena Küçük,Best Model Ukrayna 2018 Yanita Shmidt,Top Model Of Türkiye 2022 1.si Beste Tuğçe Viran,  Best Model Of Türkiye2022 2.si Tuğçe Tekin, Elif Tokgöz, Deniz Eser, Merve Karslı,  gibi başarılı mankenler podyuma çıktı.

 

 

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