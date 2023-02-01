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Erol Işık’tan-Baba-Oğul sergisi / Karışık tekniklerin soyut buluşması

Erol Işık’tan-Baba-Oğul sergisi / Karışık tekniklerin soyut buluşması
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Ekim 2023 - 16:42

Usta ressam Serdar Okan, oğlu Burak Okan ile birlikte Galata’daki Next
Pera Art Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor. Karışık tekniklerin
soyut buluşması olarak nitelenen sergi, 19 Ekim’de açılıyor.

Karışık tekniklerin soyut buluşması

Londra’da 3 bin 700 sanat galerisinin bulunduğu Bath Kasabası’ndaki portre galerisi Portart’ın
dikkatini çeken ve burada halen eserleri sergilenen resim sanatının usta ismi Serdar Okan, kendisi gibi
başarılı bir ressam olan oğlu Reha Burak Okan ile birlikte çok özel bir sergide buluşuyor. Baba-oğul
Okanlar, karışık bir teknik uyguladıkları eserlerini Galata’da Next Pera Art Gallery’de sanatseverlerle
buluşturuyor.

1980-1990 yılları arasında figüratif tarzda, renklerin boyalarla yarattığı kompozisyonları sert
konturlarla estetiksel bir düzlemde sunan Serdar Okan, 2000’li yıllarda ise geniş yüzeylerden oluşan
canlı renklerin spontane geçişleriyle dengeyi sağlarken yarattığı renk karmaşasındaki estetik
hayalgücünün soyut izdüşümünü yakalamaktadır. Sanatçı, her birinin bir tümevarım olduğunu
söylediği ve kolaj tekniğini kullandığı son eserlerinde ise tuval üzerine ahilik, cam, kum ve özellik
araştırıp titizlikle aldığı kumaşları kesip parçalayarak karışık bir teknik uygulamakta. Ağırlıklı olarak göz
ve portre çalışmaları yapan Serdar Okan, resimlerinde insan psikolojisini ve ruhunu irdeledi.
Genellikle soyut tarzdaki eserlerinde canlı renkleri ve sert konturları kullandığı görülmektedir.

Aynı zamanda içmimar ve fotoğraf sanatçısı da olan Reha Burak Okan ise, İstanbul’a sevdasıyla
başlayan resim sanatında büyük ilerleme kaydetmesine neden olmuştur. 2015 yılında İstanbul Aydın
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık bölümünden mezun olduktan sonra mimari açıdan
İstanbul fotoğrafları çekmeye başlayan Okan, aynı dönemde resim sanatına da yöneldi. Eserlerinde
daha çok soyut çalışmalara yer vermeye başlayan Okan, tuval üzerine akrilik çalışmakta ve karışık
teknikler ile renklerin birbirlerine geçişini daha canlı yapmaktadır. Çektiği fotoğrafları tablolarında da
kullanan Reha Burak Okan, hislerini dinamik bir renk ve leke dili kullanarak tuvallerine aktarmaktadır.

 

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