Erol Işık’tan-Baba-Oğul sergisi / Karışık tekniklerin soyut buluşması

Usta ressam Serdar Okan, oğlu Burak Okan ile birlikte Galata’daki Next

Pera Art Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor. Karışık tekniklerin

soyut buluşması olarak nitelenen sergi, 19 Ekim’de açılıyor.

Karışık tekniklerin soyut buluşması

Londra’da 3 bin 700 sanat galerisinin bulunduğu Bath Kasabası’ndaki portre galerisi Portart’ın

dikkatini çeken ve burada halen eserleri sergilenen resim sanatının usta ismi Serdar Okan, kendisi gibi

başarılı bir ressam olan oğlu Reha Burak Okan ile birlikte çok özel bir sergide buluşuyor. Baba-oğul

Okanlar, karışık bir teknik uyguladıkları eserlerini Galata’da Next Pera Art Gallery’de sanatseverlerle

buluşturuyor.

1980-1990 yılları arasında figüratif tarzda, renklerin boyalarla yarattığı kompozisyonları sert

konturlarla estetiksel bir düzlemde sunan Serdar Okan, 2000’li yıllarda ise geniş yüzeylerden oluşan

canlı renklerin spontane geçişleriyle dengeyi sağlarken yarattığı renk karmaşasındaki estetik

hayalgücünün soyut izdüşümünü yakalamaktadır. Sanatçı, her birinin bir tümevarım olduğunu

söylediği ve kolaj tekniğini kullandığı son eserlerinde ise tuval üzerine ahilik, cam, kum ve özellik

araştırıp titizlikle aldığı kumaşları kesip parçalayarak karışık bir teknik uygulamakta. Ağırlıklı olarak göz

ve portre çalışmaları yapan Serdar Okan, resimlerinde insan psikolojisini ve ruhunu irdeledi.

Genellikle soyut tarzdaki eserlerinde canlı renkleri ve sert konturları kullandığı görülmektedir.

Aynı zamanda içmimar ve fotoğraf sanatçısı da olan Reha Burak Okan ise, İstanbul’a sevdasıyla

başlayan resim sanatında büyük ilerleme kaydetmesine neden olmuştur. 2015 yılında İstanbul Aydın

Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık bölümünden mezun olduktan sonra mimari açıdan

İstanbul fotoğrafları çekmeye başlayan Okan, aynı dönemde resim sanatına da yöneldi. Eserlerinde

daha çok soyut çalışmalara yer vermeye başlayan Okan, tuval üzerine akrilik çalışmakta ve karışık

teknikler ile renklerin birbirlerine geçişini daha canlı yapmaktadır. Çektiği fotoğrafları tablolarında da

kullanan Reha Burak Okan, hislerini dinamik bir renk ve leke dili kullanarak tuvallerine aktarmaktadır.