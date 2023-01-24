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Hande Fırat ‘49’ filminin şifrelerini yazdı!

Hande Fırat ‘49’ filminin şifrelerini yazdı!
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24 Ocak 2023 - 11:34
Hande Fırat, 20 Ocak’ta sinemalarda gösterime girecek ’49: İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın’ filminin şifrelerini yazdı.

Hande Fırat ‘49’ filminin şifrelerini yazdı! ‘Mutlaka izleyin derim…’

Hande Fırat, 20 Ocak’ta sinemalarda gösterime girecek ’49: İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın’ filminin şifrelerini bugünkü köşesine taşıdı ve “Yapımını CNP filmin, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği ‘49’u mutlaka izleyin derim” tavsiyesinde bulundu.

Hande Fırat’ın bugünkü köşesinden ‘Gordion Düğümünü Çözen İlaç Kutusundaki Not’ başlıklı bölüm şöyle:

Tarih 11 Haziran 2014’tü. DEAŞ, Irak’ın Musul kentine saldırmış ve Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu DEAŞ’lı teröristler tarafından işgal edilerek 49 personel rehin alınmıştı. 49 Türk vatandaşını MİT, özel operasyonlar biriminin düzenlediği operasyonla kurtardı. 13 Eylül’deki kurtarma gününe kadar geçen sürecin filmi MİT’in de danışmanlığı ile çekildi. Adı “49”. İzledim ve çok etkilendim. Tüm dünyada istihbarat operasyonları filmleştirilirken, A’dan Z’ye gerçeği ortaya koymaz. Milli güvenlik nedeniyle gizlenmesi gerekenler gizlenir ya da bazı sahneler eklenir. Bu yöntem 49 filminde de uygulanmış olsa da ana çerçeve gerçek.

 

ABD’ye güvenmekle olmaz, anlaşmanın şartlarını yerine getir

– Çekimlerde MİT Karargâhı kullanılmadı ancak operasyon merkezi aslına yakın şekilde kurgulandı.

– Operasyonu filmde Kerem Alışık yürütüyor. Alışık, MİT’in önemli bir daire başkanını oynadı. Operasyonda görev alanlar aktif görevde.

O AJAN ÖDÜLLENDİRİLDİ

– Filmde DEAŞ’ın içine sızan en iyi saha ajanı, O da hâlâ MİT’te görevli. Üstelik Musul kurtarma operasyonunun ardından ödüllendirildi.

– DEAŞ gerçekte de Türkiye Cumhuriyeti’nden filmde sayılan o üç şartın yerine getirilmesini istedi:

– Türkiye’nin elindeki esirleri serbest bırakması,

– DEAŞ’a karşı koalisyona katılmaması,

– DEAŞ devletini tanıdığını dünyaya duyurması.

REHİNELERİN ARASINDA GERÇEKTEN CANLI BOMBA VARDI

– DEAŞ filmdeki gibi gerçekte de rehinelerin arasına canlı bomba yerleştirdi.

– En iyi saha ajanı DEAŞ’ın içine gerçekten sızdı.

OPERASYONDA HİÇBİR ÜLKEDEN LOJİSTİK YA DA İSTİHBARAT DESTEĞİ ALINMADI

– Şartların ve kurtarma operasyonunun zorluğu, “Gordion düğümü” ifadesi ile anlatılıyor. Gerçekte de “zor işler için” istihbarat terminolojisinde çok kullanılan bir ifade.

– MİT Özel Operasyon Birimi, filmdeki kurtarma operasyonunda, gerçekte de olduğu gibi “kırmızı” maske kullandı. Kırmızı maske Türk bayrağı rengi olduğu için tercih edildi.

– 49 Operasyonu tamamen yerli ve milli imkânlarla yapıldı. Herhangi bir ülkeden lojistik ya da istihbarat desteği alınmadı.

Yapımını CNP filmin, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği ‘49’u mutlaka izleyin derim.

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