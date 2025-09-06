Asmalımescit’in Efsane İsmi Ece Aksoy 84 Yaşında Hayata Veda Etti

İstanbul’un gece hayatına ve mutfak kültürüne damgasını vuran, “kara kutumuz” diye anılan Ece Aksoy, 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Aksoy, zatürre teşhisiyle kaldırıldığı Koç Üniversitesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Ünlü sanatçı Sezen Aksu derin bir yasa büründü.

İstanbul’un “kara kutusu” sustu

Gazeteci, sanatçı ve edebiyatçıların uğrak adresi olan Ece Bar’ın kurucusu Aksoy, ketum kişiliği ve misafirperverliğiyle tanındı. T24 yazarı Hasan Cemal, yakın dostunu “dostlarının kara kutusu” sözleriyle andı.

Bir ömür mücadele

1941’de İzmir’de dünyaya gelen Ece Aksoy, babasını küçük yaşta kaybettikten sonra ailesini ayakta tutmak için çalışmaya başladı. Genç yaşında İstanbul’a yerleşti, gazeteci Tunca Aksoy ile evliliğinden kızı Zeynep Aksoy dünyaya geldi. Eşini erken yaşta kaybetmesi, onu hem iş hem de özel hayatında yeni bir mücadeleye yöneltti.

Ece Bar efsanesi

Egemen Bostancı’nın desteğiyle açtığı Ece Bar, İstanbul gece hayatının unutulmaz mekânlarından biri oldu. Etiler’den Kuruçeşme’ye, son olarak da Asmalımescit’e uzanan yolculuğu boyunca sanatçılar, gazeteciler ve yazarların buluşma noktası haline geldi. Sezen Aksu’dan Yaşar Kemal’e, Cemal Süreya’dan Edip Cansever’e kadar pek çok isim bu mekânda ağırlandı.

Mutfağa tutkusu

Ece Aksoy için mutfak yalnızca yemek değil, bir yaşam biçimiydi. Türkiye’nin dört bir yanındaki pazarlardan özel ürünler toplayarak hazırladığı yemekler, onun imzası haline geldi. “Sebzelerin kölesiyim, hepsiyle aşk yaşıyorum” diyerek mutfak tutkusunu sık sık dile getirdi.

Pandemi günlerinde dayanışma

Covid-19 salgınında mekânını kapatsa da mutfağını kapatmayan Aksoy, komşularına ve dostlarına yemekler yapıp dağıtarak dayanışmanın simgesi oldu.

Son yolculuk

Ece Aksoy, 6 Eylül Cumartesi günü öğle namazının ardından Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.

Hasan Cemal, dostuna şu sözlerle veda etti:

“Acım büyük… Ece’yi kaybettik, sevgili kara kutumuz bizi bıraktı, biraz daha yalnızlaştım. Sevgili Ece, seni çok özleyeceğim. Huzur içinde uyu…”