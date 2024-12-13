MİT BAŞKANI İBRAHİM KALIN’IN SURİYE ZİYARETİ: EL-COLANİ İLE TARİHİ BULUŞMA

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’nin başkenti Şam’a gerçekleştirdiği kritik ziyarette, Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani ile bir araya geldi. Ziyaret kapsamında, el-Colani’nin MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın bulunduğu aracı bizzat kullanması, iki lider arasındaki yakın diyalog ve güvenin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Esad Rejimi Çöktü

Suriye’de 53 yıldır hüküm süren Esad rejimi, 13 yıllık iç savaşın ardından, muhalif güçlerin başlattığı iki haftalık operasyon sonucu çöktü. Halep, Hama, Humus ve Şam gibi stratejik şehirleri kısa sürede kaybeden rejim güçleri, büyük bir yenilgi yaşadı. Beşşar Esad ve ailesi, Şam’dan gizlice ayrılarak Moskova’ya sığındı.

Suriye Halkından Türkiye’ye Minnettarlık

Rejimin düşüşü sonrasında özgürlük mücadelesi veren Suriye halkı, Türkiye’nin desteğini takdirle karşıladı. On binlerce Suriyeli mülteci, başta Türkiye olmak üzere bulundukları ülkelerden anavatanlarına dönmeye başladı. Türkiye’nin bölgedeki istikrarı sağlama çabaları, halk arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Diplomatik Girişimler Devam Ediyor

Türkiye, Suriye’de yeni kurulacak hükümetin kapsayıcı olmasını sağlamak ve olası krizlerin önüne geçmek amacıyla diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Şam’a giden MİT Başkanı İbrahim Kalın, muhalif liderlerle önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca Emevi Camii’nde namaz kılan Kalın, halkla dayanışma mesajı verdi.

Kalın ve El-Colani’nin Diyaloğu

MİT Başkanı İbrahim Kalın ile HTŞ lideri el-Colani arasındaki görüşme, Türkiye’nin bölgedeki etkisinin bir kez daha altını çizdi. El-Colani’nin, Kalın’ın bulunduğu aracı sürmesi, ikili ilişkilerin samimiyetini ve güven düzeyini yansıttı. Görüşmenin ardından bölgedeki istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalar hız kazandı.

Türkiye’nin Bölgesel Liderlik Rolü

Bu ziyaret, Türkiye’nin Suriye’deki etkin rolünü ve bölgesel barışa olan katkısını bir kez daha ortaya koydu. Kalın’ın gerçekleştirdiği temaslar, yalnızca Suriye halkı için değil, bölgesel istikrar ve güvenlik için de büyük önem taşıyor.