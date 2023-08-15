CHP İstanbul’da 17 ilçe seçimi yapıldı, Kılıçdaroğlu ekibi önde

5 Ağustos’ta başlayan ilçe başkanı ve delege seçimleri, 3 Eylül’e kadar devam edecek.
CHP, İstanbul’un 17 ilçesinde ilçe başkanı ve delege seçimlerini tamamladı. Genel merkeze yakın olanlar yarışta “değişimciler” karşısında önde görünüyor. Kalan 22 ilçede yarış, 3 Eylül’de tamamlanacak.
Gazete Duvar’dan Ferhat Yaşar’ın aktardığına göre, parti içi yarışın İstanbul ayağında şu ana kadar ‘köklü değişim’ talebini sürekli dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın isimler geride kalmış görünüyor.
Tamamlanan seçimlerde il kongresinde oy kullanacak 230 kurultay delegesi seçildi. Bu delegelerin 150’sinin genel merkeze yakın isimler, 80 delegenin ise İmamoğlu’na yakın ve değişimi destekleyen partililer olduğu belirtiliyor.
İstanbul’da “değişimciler” ile genel merkezin tercih ettiği isimler arasında 5 Ağustos’ta başlayan yarış 3 Eylül’e kadar devam edecek.
5-13 Ağustos arasında 17 ilçede yapılan seçimlerde göreve gelen ilçe başkanları şöyle:
Ataşehir: Celal Yalçın
Beylikdüzü: Mülayim Demirtaş
Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe
Tuzla: Eren Ali Bingöl
Zeytinburnu: Metin Doğan
Avcılar: Erdal Nas
Bağcılar: Murat Sönmez
Bakırköy: Gizem Başaran Arslan
Başakşehir: Beyzade Kayabaşı
Bayrampaşa: Hasan Mutlu
Beşiktaş: Alican Şen
Büyükçekmece: Halis Çiçekçi
Çatalca: Mehmet Seddar Çoban
Çekmeköy: Melda Tutan
Esenyurt: Hüseyin Ergin
Sancaktepe: Muharrem Aydın
Silivri: Berker Esen
22 ilçede yapılacak seçimler
Geriye kalan 22 ilçedeki seçim tarihleri ise şöyle:
19 AĞUSTOS
Arnavutköy, Bahçelievler, Beykoz, Esenler, Ümraniye.
20 AĞUSTOS
Eyüpsultan, Kağıthane, Maltepe, Şişli, Sultanbeyli.
26 AĞUSTOS
Adalar, Beyoğlu, Küçükçekmece, Sultangazi, Üsküdar.
27 AĞUSTOS
Pendik, Kadıköy.
3 EYLÜL
Şile, Güngören, Sarıyer, Fatih, Kartal.