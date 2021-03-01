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Misvak’ın Abdülhamid’li Çanakkale Karikatürü Alay Konusu Oldu

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Misvak’ın Abdülhamid’li Çanakkale Karikatürü Alay Konusu Oldu
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19 Mart 2021 - 16:30
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Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Misvak’ın Abdülhamid’li Çanakkale Karikatürü Alay Konısu Oldu

Misvak Dergisi’nin 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin mimarı olarak Sultan II: Abdulhamid’i göstererek hazırladığı karikatür sosyal medyada olay oldu.

 

 

Dergi, parmaklarından top atan Abdulhamid karikatürünü, “Dünya Harbinden 12 yıl önce Hamidiye tabyalarını yaptırıp Çanakkale zaferinin mimarı Sultan II. Abdulhamid’i ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” notuyla paylaştı.

 

 

Sosyal medyadan bol şakalı tepkiler gecikmedi

İşte Misvak’ın 18 Mart karikatürüne gelen tepkiler…

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