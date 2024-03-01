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Huzurevinde hastaya şiddet uygulamıştı! Flaş gelişme!

Huzurevinde hastaya şiddet uygulamıştı! Flaş gelişme!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Haziran 2024 - 9:48

İstanbul Beykoz’da, huzurevinde hastalara şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan personel Mehmet Şakir Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Huzurevindeki şiddet görüntüleri, cep telefonu kamerasına da yansımıştı

Huzurevinde hastaya şiddet uygulamıştı! Flaş gelişme!

İstanbul’da olay, 8 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerinde, Beykoz Kavacık’ta bulunan bir huzurevinde meydana geldi. İddiaya göre; hasta bakıcı Mehmet Şakir Ö., huzurevinde kalan A.G., İ.Y., ve D.A.Ç.’ye şiddet uyguladı.

VATANDAŞ GÖRÜNTÜYÜ KAYDETTİ

Bu anlara ilişkin görüntüler, vatandaşlar tarafından kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmada huzurevine giden polis ekipleri tarafından mağdur kişilerin ve huzurevi yöneticilerinin ifadesini aldı. Polis ekipleri, hasta bakıcı Mehmet Şakir Ö.’yü, Kavacık’ta gözaltına aldı.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyette ifadesi alınan şüpheli, mala zarar verme ve taksirle yaralanmaya sebep olma suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O ANLAR KAMERADA

Huzurevinin penceresinden bir hasta ile hasta bakıcı arasından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hasta bakıcı, yatağa yatırdığı hastaya bağırdığı ve vurduğu görülüyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul’daki özel bir huzurevinde görev yapan personelin yaşlılara şiddet uyguladığı haberlerine ilişkin, olayla ilgili idari ve adli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

“İŞ AKDİ FESHEDİLMİŞTİR”

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İstanbul’da özel bir huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde meydana gelen olayın ardından İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler ivedilikle merkeze giderek incelemelerde bulunmuştur. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılarak, söz konusu olaya karışan personel M.Ş.Ö’nün iş akdi kuruluş tarafından feshedilmiştir.

“SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Yaşanan olayın mağduru huzurevi sakinlerinin ise ifadelerinin alınmasının ardından sağlık muayeneleri yapılmıştır. Bakanlığımızca başlatılan idari inceleme sonucuna göre kuruluş hakkında gerekli süreç işletilecektir. Emniyet birimlerince gözaltına alınmasının ardından tutuklanan personelle ilgili başlatılan hukuki sürecin de yakın takipçisi olacağız” denildi.

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