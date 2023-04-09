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Eda Ece’ye sevgilisinden milyonluk düğün hediyesi! Müstakbel damat kesenin ağzını açtı!

Eda Ece’ye sevgilisinden milyonluk düğün hediyesi! Müstakbel damat kesenin ağzını açtı!
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09 Nisan 2023 - 13:01

Düğün tarihi belli olan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çifti son harcamalarıyla gündem oldu. Buğrahan Tuncer’in düğün hediyesi olarak Eda Ece’ye aldığı villanın fiyatı dudak uçuklattı.

Eda Ece'ye sevgilisinden milyonluk düğün hediyesi! Müstakbel damat kesenin ağzını açtı! - Sayfa 1

Yıllardır bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkilerini resmiyete dökmeye hazırlanan Buğrahan Tuncer ve Eda Ece çiftinin düğün tarihi netleşti.

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Eda Ece'ye sevgilisinden milyonluk düğün hediyesi! Müstakbel damat kesenin ağzını açtı! - Sayfa 2

Evlilik hazırlığı yapan çiftten Buğrahan Tuncer’in düğün hediyesi olarak Eda Ece’ye aldığı evin fiyatı çok konuşuldu.

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Eda Ece'ye sevgilisinden milyonluk düğün hediyesi! Müstakbel damat kesenin ağzını açtı! - Sayfa 3

Yaklaşık 5 yıllık ilişkilerinin ardından 20 Haziran’da nikah masasına oturacak olan çiftin yaptıkları harcama deyim yerindeyse dudak uçuklattı.

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Eda Ece'ye sevgilisinden milyonluk düğün hediyesi! Müstakbel damat kesenin ağzını açtı! - Sayfa 4

Magazin kulislerinde ortaya atılan bir iddiaya göre Buğrahan Tuncer düğün hediyesi için kesenin ağzını açtı.

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Eda Ece'ye sevgilisinden milyonluk düğün hediyesi! Müstakbel damat kesenin ağzını açtı! - Sayfa 5

Tuncer, Eda Ece’ye Bodrum’da lük bir villa satın aldı. Alınan villanın değeri ise tam 30 milyon TL.

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Eda Ece'ye sevgilisinden milyonluk düğün hediyesi! Müstakbel damat kesenin ağzını açtı! - Sayfa 6

Öte yandan, Eda Ece’nin gelinliğini ise Hollywood yıldızlarının tercih ettiği Lübnanlı bir modacı tasarlıyor.

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Eda Ece'ye sevgilisinden milyonluk düğün hediyesi! Müstakbel damat kesenin ağzını açtı! - Sayfa 7

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Eda Ece'ye sevgilisinden milyonluk düğün hediyesi! Müstakbel damat kesenin ağzını açtı! - Sayfa 8

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Eda Ece'ye sevgilisinden milyonluk düğün hediyesi! Müstakbel damat kesenin ağzını açtı! - Sayfa 9

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Eda Ece'ye sevgilisinden milyonluk düğün hediyesi! Müstakbel damat kesenin ağzını açtı! - Sayfa 10

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Eda Ece'ye sevgilisinden milyonluk düğün hediyesi! Müstakbel damat kesenin ağzını açtı! - Sayfa 11

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