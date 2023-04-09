Eda Ece’ye sevgilisinden milyonluk düğün hediyesi! Müstakbel damat kesenin ağzını açtı!

Düğün tarihi belli olan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çifti son harcamalarıyla gündem oldu. Buğrahan Tuncer’in düğün hediyesi olarak Eda Ece’ye aldığı villanın fiyatı dudak uçuklattı.
Yıllardır bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkilerini resmiyete dökmeye hazırlanan Buğrahan Tuncer ve Eda Ece çiftinin düğün tarihi netleşti.
111
Evlilik hazırlığı yapan çiftten Buğrahan Tuncer’in düğün hediyesi olarak Eda Ece’ye aldığı evin fiyatı çok konuşuldu.
211
Yaklaşık 5 yıllık ilişkilerinin ardından 20 Haziran’da nikah masasına oturacak olan çiftin yaptıkları harcama deyim yerindeyse dudak uçuklattı.
311
Magazin kulislerinde ortaya atılan bir iddiaya göre Buğrahan Tuncer düğün hediyesi için kesenin ağzını açtı.
411
Tuncer, Eda Ece’ye Bodrum’da lük bir villa satın aldı. Alınan villanın değeri ise tam 30 milyon TL.
511
Öte yandan, Eda Ece’nin gelinliğini ise Hollywood yıldızlarının tercih ettiği Lübnanlı bir modacı tasarlıyor.
611
711
811
911
1011