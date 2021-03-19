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Son dakika… Meteoroloji duyurdu: Soğuk hava ve kar geri dönüyor! İstanbul’a kar yağacak mı?

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Son dakika… Meteoroloji duyurdu: Soğuk hava ve kar geri dönüyor! İstanbul’a kar yağacak mı?
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19 Mart 2021 - 16:16
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Son dakika… Meteoroloji duyurdu: Soğuk hava ve kar geri dönüyor! İstanbul’a kar yağacak mı?

 

Meteoroloji’nin son dakika hava durumu raporuna göre hafta sonunda artacak hava sıcaklıkları salı gününden itibaren hissedilir derecede azalacak. Pazartesi gününden itibaren tüm yurdu etkisi altına alacak yağışlı hava sistemi sıcaklıkların düşmesiyle kar yağışına dönüşecek. Çarşamba günü yurdun büyük bölümünde kar yağışı beklenirken, Marmara Bölgesi ve İstanbul’da perşembe günü karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji’nin son dakika hava durumu raporuna göre yurda soğuk hava ve kar yağışı geri dönüyor. Meteoroloji’nin haftalık hava durumu tahmin raporuna göre hafta sonunda hava sıcaklıkları artıyor ancak pazartesi gününden itibaren tüm yurt yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.

SOĞUK VE KAR DÖNÜYOR

Pazartesi gününden itibaren etkili olacak yağışlar, sıcaklıkların düşmesiyle kar yağışına dönüşecek. Meteoroloji’nin raporuna göre çarşamba günü iç ve doğu kesimlerde kar yağışı, Batı Karadeniz’de ise karla karışık yağmur bekleniyor. Perşembe günü ise İstanbul dahil tüm Marmara bölgesiyle birlikte iç ve doğu kısımlarda karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

İşte Meteoroloji’nin hava durumu açıklaması:

Hafta sonunda hissedilir derecede artacak olan hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren Ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

 

Son dakika... Meteoroloji duyurdu: Soğuk hava ve kar geri dönüyor İstanbula kar yağacak mı

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