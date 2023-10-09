Miras paylaşımında yeni dönem başladı. Artık miras paylaşımında o şart ortadan kaldırıldı. Bazı çocuklar mirastan pay alamayacak. İşte detaylar…
Çok sayıda kardeşi olan insanların sık sık merak ettiği bir süreç olan ‘miras paylaşımı süreci’, kardeşler arasındaki hak dağılımının nasıl yapılacağı sosyal medya ve internet üzerinden sık sık aratılan bir konu olarak ön plana çıkıyor.
Miras paylaşımı, devir işlemleri gibi hususlarda yeni dönem başladı. Peki, miras hukuku çerçevesinde, kardeşler arasındaki miras paylarının nasıl belirlenir yada hangi koşullarda farklılık gösterir? İşte detaylar..
Miras paylaşımının adil bir şekilde gerçekleşebilmesi için öncelikle mirasın nasıl paylaştırıldığına dikkat edilmelidir.
Eğer miras bırakanın herhangi bir vasiyetnamesi yoksa veya çocuklarından herhangi biri mirası reddetmemişse, kardeşler arasında bir üstünlük durumu söz konusu olmayacaktır.
VASİYETNAME VE PAY DAĞILIMI
Bir kişi, mal varlığının paylaşımında çocukları arasında farklı oranlar belirlemek istiyorsa, bu isteğini resmi bir vasiyetname ile ifade ederek hükme bağlayabilir.
Ancak burada dikkate alınması gereken önemli bir kural vardır:
Bir baba veya anne, mal varlığının yarısını çocukları arasında saklı pay olarak ayırmak zorundadır.
Yani, bir miras bırakanın mirasın yarısını bir çocuğuna bırakma özgürlüğüne sahiptir, ancak diğer yarısı saklı pay olarak kabul edilir ve bu kısım diğer çocuklara eşit olarak dağıtılmalıdır.
Saklı pay, miras bırakanın vefatından sonra vasiyetname ile dahi başka bir kişiye devredilemez.
Yani, miras bırakanın kalan yarısını bir çocuğuna bırakarak kardeşler arasında farklı oranlarda miras paylaşımı yapabilmesi mümkündür.
Ancak, bu oran diğer kardeşlerin saklı paylarını ihlal ederse, mahkeme kararıyla vasiyetname geçersiz kılınabilir.
BAZI ÇOCUKLAR MİRAS PAYI ALAMAYABİLİR
Miras paylaşımı sürecinde bazı istisnai durumlarda, bazı çocuklar miras payı alamayabilir.
Bu istisnai durum, bir aile üyesine karşı ciddi bir zarar verme eylemi sonucunda ortaya çıkabilir.
Bu tür bir eylemi gerçekleştiren kişi, mirastan yasal olarak mahrum bırakılabilir.
Bu durumda, ilgili çocuk miras hakkını kaybederken, diğer kardeşler mirası aralarında paylaşma hakkına sahip olabilirler.
MİRAS PAYLAŞIMINDA O ŞART ORTADAN KALDIRILDI
Miras paylaşımında yeni dönem başladı.
Mirasın kardeşler arasında paylaştırılması için zorunlu olan noter onayı kaldırıldı.
Artık kardeşler arasında yapılacak devir işlemleri için gereken tek şey bir sözleşme ve tarafların imzası.
Bu yeni düzenlemenin sebebi, miras paylarının kardeşler arasındaki devir süreci daha basit ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi.
Hisseli tapuların satışı veya devri için, hisse sahiplerinin ortak karar alması ve noterde hazır olarak bulunması gereklidir.
Hisseli tapu alırken ise Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri tamamlanmalı, sınırlar belirlenmeli ve parseller tespit edilmelidir.
Getirilen yeni düzenleme ile birlikte, örneğin, miras kalan bir evin kardeşlere devri için yazılı bir sözleşme yapılması artık yeterlidir.
Hisseli tapular için tek şart hissedarların paylaşım konusunda mutabakata varması.
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