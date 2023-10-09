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Miras paylaşımında o şart ortadan kaldırıldı!

Miras paylaşımında o şart ortadan kaldırıldı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Ekim 2023 - 14:44

Miras paylaşımında yeni dönem başladı. Artık miras paylaşımında o şart ortadan kaldırıldı. Bazı çocuklar mirastan pay alamayacak. İşte detaylar…

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Miras paylaşımında o şart ortadan kaldırıldı! Bazı çocuklar mirastan pay alamayacak 2

Çok sayıda kardeşi olan insanların sık sık merak ettiği bir süreç olan ‘miras paylaşımı süreci’, kardeşler arasındaki hak dağılımının nasıl yapılacağı sosyal medya ve internet üzerinden sık sık aratılan bir konu olarak ön plana çıkıyor.

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Miras paylaşımında o şart ortadan kaldırıldı! Bazı çocuklar mirastan pay alamayacak 3

Miras paylaşımı, devir işlemleri gibi hususlarda yeni dönem başladı. Peki, miras hukuku çerçevesinde, kardeşler arasındaki miras paylarının nasıl belirlenir yada hangi koşullarda farklılık gösterir? İşte detaylar..

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Miras paylaşımında o şart ortadan kaldırıldı! Bazı çocuklar mirastan pay alamayacak 4

Miras paylaşımının adil bir şekilde gerçekleşebilmesi için öncelikle mirasın nasıl paylaştırıldığına dikkat edilmelidir.

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Miras paylaşımında o şart ortadan kaldırıldı! Bazı çocuklar mirastan pay alamayacak 5

Eğer miras bırakanın herhangi bir vasiyetnamesi yoksa veya çocuklarından herhangi biri mirası reddetmemişse, kardeşler arasında bir üstünlük durumu söz konusu olmayacaktır.

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Miras paylaşımında o şart ortadan kaldırıldı! Bazı çocuklar mirastan pay alamayacak 6

VASİYETNAME VE PAY DAĞILIMI

Bir kişi, mal varlığının paylaşımında çocukları arasında farklı oranlar belirlemek istiyorsa, bu isteğini resmi bir vasiyetname ile ifade ederek hükme bağlayabilir.

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Miras paylaşımında o şart ortadan kaldırıldı! Bazı çocuklar mirastan pay alamayacak 7

Ancak burada dikkate alınması gereken önemli bir kural vardır:

Bir baba veya anne, mal varlığının yarısını çocukları arasında saklı pay olarak ayırmak zorundadır.

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Miras paylaşımında o şart ortadan kaldırıldı! Bazı çocuklar mirastan pay alamayacak 8

Yani, bir miras bırakanın mirasın yarısını bir çocuğuna bırakma özgürlüğüne sahiptir, ancak diğer yarısı saklı pay olarak kabul edilir ve bu kısım diğer çocuklara eşit olarak dağıtılmalıdır.

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Miras paylaşımında o şart ortadan kaldırıldı! Bazı çocuklar mirastan pay alamayacak 9

Saklı pay, miras bırakanın vefatından sonra vasiyetname ile dahi başka bir kişiye devredilemez.

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Miras paylaşımında o şart ortadan kaldırıldı! Bazı çocuklar mirastan pay alamayacak 10

Yani, miras bırakanın kalan yarısını bir çocuğuna bırakarak kardeşler arasında farklı oranlarda miras paylaşımı yapabilmesi mümkündür.

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Miras paylaşımında o şart ortadan kaldırıldı! Bazı çocuklar mirastan pay alamayacak 11

Ancak, bu oran diğer kardeşlerin saklı paylarını ihlal ederse, mahkeme kararıyla vasiyetname geçersiz kılınabilir.

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Miras paylaşımında o şart ortadan kaldırıldı! Bazı çocuklar mirastan pay alamayacak 12

BAZI ÇOCUKLAR MİRAS PAYI ALAMAYABİLİR

Miras paylaşımı sürecinde bazı istisnai durumlarda, bazı çocuklar miras payı alamayabilir.

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Miras paylaşımında o şart ortadan kaldırıldı! Bazı çocuklar mirastan pay alamayacak 13

Bu istisnai durum, bir aile üyesine karşı ciddi bir zarar verme eylemi sonucunda ortaya çıkabilir.

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Miras paylaşımında o şart ortadan kaldırıldı! Bazı çocuklar mirastan pay alamayacak 14

Bu tür bir eylemi gerçekleştiren kişi, mirastan yasal olarak mahrum bırakılabilir.

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Miras paylaşımında o şart ortadan kaldırıldı! Bazı çocuklar mirastan pay alamayacak 15

Bu durumda, ilgili çocuk miras hakkını kaybederken, diğer kardeşler mirası aralarında paylaşma hakkına sahip olabilirler.

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Miras paylaşımında o şart ortadan kaldırıldı! Bazı çocuklar mirastan pay alamayacak 16

MİRAS PAYLAŞIMINDA O ŞART ORTADAN KALDIRILDI

Miras paylaşımında yeni dönem başladı.

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Miras paylaşımında o şart ortadan kaldırıldı! Bazı çocuklar mirastan pay alamayacak 17

Mirasın kardeşler arasında paylaştırılması için zorunlu olan noter onayı kaldırıldı.

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Miras paylaşımında o şart ortadan kaldırıldı! Bazı çocuklar mirastan pay alamayacak 18

Artık kardeşler arasında yapılacak devir işlemleri için gereken tek şey bir sözleşme ve tarafların imzası.

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Miras paylaşımında o şart ortadan kaldırıldı! Bazı çocuklar mirastan pay alamayacak 19

Bu yeni düzenlemenin sebebi, miras paylarının kardeşler arasındaki devir süreci daha basit ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi.

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Miras paylaşımında o şart ortadan kaldırıldı! Bazı çocuklar mirastan pay alamayacak 20

Hisseli tapuların satışı veya devri için, hisse sahiplerinin ortak karar alması ve noterde hazır olarak bulunması gereklidir.

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Miras paylaşımında o şart ortadan kaldırıldı! Bazı çocuklar mirastan pay alamayacak 21

Hisseli tapu alırken ise Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri tamamlanmalı, sınırlar belirlenmeli ve parseller tespit edilmelidir.

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Miras paylaşımında o şart ortadan kaldırıldı! Bazı çocuklar mirastan pay alamayacak 22

Getirilen yeni düzenleme ile birlikte, örneğin, miras kalan bir evin kardeşlere devri için yazılı bir sözleşme yapılması artık yeterlidir.

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Miras paylaşımında o şart ortadan kaldırıldı! Bazı çocuklar mirastan pay alamayacak 23

Hisseli tapular için tek şart hissedarların paylaşım konusunda mutabakata varması.

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Miras paylaşımında o şart ortadan kaldırıldı!
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