Uludağ’da Aleyna Tilki fırtınası esti

Yapılan anketlerde öğrencilerin sahnede görmeyi en çok istediği isim seçilen Aleyna Tilki, önceki akşam muhteşem bir show ile Uludağ’da sahne aldı.

Tüm biletleri günler öncesinden tükenen buna rağmen izdihamın yaşandığı konserinde Aleyna Tilki, inanılmaz bir performans sergileyerek kendisini dinleyenleri coşturdu.

Sahnede dört dansçı eşlik ettiği Aleyna Tilki, fiziği ve danslarıyla göz kamaştırdı.

Arka arkaya konserler vermeye devam eden Aleyna Tilki, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle 12 Şubat Cumartesi akşamı Kıbrıs’ta sahne alacak.