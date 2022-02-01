Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Uludağ’da Aleyna Tilki fırtınası esti

Uludağ’da Aleyna Tilki fırtınası esti
3 views
09 Şubat 2022 - 15:06

Uludağ’da Aleyna Tilki fırtınası esti

Aleyna Tilki, önceki akşam Uludağ’da konser verdi.

Uludağ'da Aleyna Tilki fırtınası esti

 

Yapılan anketlerde öğrencilerin sahnede görmeyi en çok istediği isim seçilen Aleyna Tilki, önceki akşam muhteşem bir show ile Uludağ’da sahne aldı.

Tüm biletleri günler öncesinden tükenen buna rağmen izdihamın yaşandığı konserinde Aleyna Tilki, inanılmaz bir performans sergileyerek kendisini dinleyenleri coşturdu.

Sahnede dört dansçı eşlik ettiği Aleyna Tilki, fiziği ve danslarıyla göz kamaştırdı.

Arka arkaya konserler vermeye devam eden Aleyna Tilki, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle 12 Şubat Cumartesi akşamı Kıbrıs’ta sahne alacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nebati Londra’ya Sabit Döviz Kuru için Söz VermişNebati Londra’ya Sabit Döviz Kuru için Söz Vermiş
Elektrik Faturaları için 3 Düzenleme FormülüElektrik Faturaları için 3 Düzenleme Formülü
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in ‘onur’ davası! O isimleri affetmediMehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in ‘onur’ davası! O isimleri affetmedi
Evde oturmaktan SıkıldımEvde oturmaktan Sıkıldım
Migros Deposunda İş Bırakan 150 İşçi Gözaltına AlındıMigros Deposunda İş Bırakan 150 İşçi Gözaltına Alındı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Halil Falyalı Cinayetinde Bir Kişi Tutuklandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nebati Londra’ya Sabit Döviz Kuru için Söz Vermiş
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Elektrik Faturaları için 3 Düzenleme Formülü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in ‘onur’ davası! O isimleri affetmedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Evde oturmaktan Sıkıldım
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Uludağ’da Aleyna Tilki fırtınası esti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Migros Deposunda İş Bırakan 150 İşçi Gözaltına Alındı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son Dakika: Erdoğan’ın Kapıya Koyacağı 3 Bakan İddiası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu: Bahçeli’yi Ciddiye Almıyoruz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yer üstünde büyük savaş başladı! Halil Falyalı’yı ölüme götüren 3 olasılık
SON DAKİKA HABERLERİ
Nebati Londra’ya Sabit Döviz Kuru için Söz VermişŞubat 9, 2022-5:32 pm
Elektrik Faturaları için 3 Düzenleme FormülüŞubat 9, 2022-5:29 pm
Uludağ’da Aleyna Tilki fırtınası estiŞubat 9, 2022-3:06 pm
Migros Deposunda İş Bırakan 150 İşçi Gözaltına AlındıŞubat 9, 2022-2:46 pm
Ünlü astrolog Michaela ödüle doymuyor!Şubat 3, 2022-2:12 pm
Covid-19 Vakası En Çok Artan İller Açıklandı!Ocak 24, 2022-2:09 pm
Fatma Girik’e Ünlülerden Duygusal Veda Mesajları…Ocak 24, 2022-2:01 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
ŞEYMA SUBAŞI BÜYÜLEDİ

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !