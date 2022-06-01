Mine Tugay paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Cesur pozuna beğeni yağdı

Bir çok ünlü dizide yer alarak her zaman dikkatleri üzerine çeken Mine Tugay sosyal medyayı da sık sık kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Hayranları için verdiği son poz ise resmen ateş etti. Mini elbisesiyle verdiği pozla ortalığı yangın yerine çevirdi.