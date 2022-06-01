Mine Tugay paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Cesur pozuna beğeni yağdı

Bir çok ünlü dizide yer alarak her zaman dikkatleri üzerine çeken Mine Tugay sosyal medyayı da sık sık kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Hayranları için verdiği son poz ise resmen ateş etti. Mini elbisesiyle verdiği pozla ortalığı yangın yerine çevirdi.
Ünlü oyuncu hesabından paylaştığı cüretkar pozlarıyla hayranlarını çıldırtıyor.
Bu pozlarına ise bir yenisini daha geliyor.
Siyah mini elbisesiyle poz verdiği anını takipçilerinin beğenisine sunuyor.
Başarılı isim bu seferde sosyal medyada güzelliği ile dillere düştü.
Tugay siyah cüretkar elbisesiyle yangınları çağırdı.
Gören dönüp bir daha bakıyor. Beğeni butonu çöktü.
Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Aliye, Aynadaki Düşman, Benden Baba Olmaz gibi birbirinden iddialı projelerde yer alan Mine Tugay Türk halkının en beğendiği kadın oyuncular arasında yerini almayı başardı.
İşte Mine Tugay’ın cesur pozları…