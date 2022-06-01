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Mine Tugay paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Cesur pozuna beğeni yağdı

Mine Tugay paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Cesur pozuna beğeni yağdı
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01 Haziran 2022 - 15:19

Bir çok ünlü dizide yer alarak her zaman dikkatleri üzerine çeken Mine Tugay sosyal medyayı da sık sık kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Hayranları için verdiği son poz ise resmen ateş etti. Mini elbisesiyle verdiği pozla ortalığı yangın yerine çevirdi.

Mine Tugay paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Cesur pozuna beğeni yağdı - Sayfa 1

Ünlü oyuncu hesabından paylaştığı cüretkar pozlarıyla hayranlarını çıldırtıyor.

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Mine Tugay paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Cesur pozuna beğeni yağdı - Sayfa 2

Bu pozlarına ise bir yenisini daha geliyor.

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Mine Tugay paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Cesur pozuna beğeni yağdı - Sayfa 3

Siyah mini elbisesiyle poz verdiği anını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

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Mine Tugay paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Cesur pozuna beğeni yağdı - Sayfa 4

Başarılı isim bu seferde sosyal medyada güzelliği ile dillere düştü.

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Mine Tugay paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Cesur pozuna beğeni yağdı - Sayfa 5

Tugay siyah cüretkar elbisesiyle yangınları çağırdı.

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Mine Tugay paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Cesur pozuna beğeni yağdı - Sayfa 6

Gören dönüp bir daha bakıyor. Beğeni butonu çöktü.

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Mine Tugay paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Cesur pozuna beğeni yağdı - Sayfa 7

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Aliye, Aynadaki Düşman, Benden Baba Olmaz gibi birbirinden iddialı projelerde yer alan Mine Tugay Türk halkının en beğendiği kadın oyuncular arasında yerini almayı başardı.

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Mine Tugay paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Cesur pozuna beğeni yağdı - Sayfa 8

İşte Mine Tugay’ın cesur pozları…

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Mine Tugay paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Cesur pozuna beğeni yağdı - Sayfa 9
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Mine Tugay paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Cesur pozuna beğeni yağdı - Sayfa 11
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Mine Tugay paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Cesur pozuna beğeni yağdı - Sayfa 12
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Mine Tugay paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Cesur pozuna beğeni yağdı - Sayfa 13
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Mine Tugay paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Cesur pozuna beğeni yağdı - Sayfa 14
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Mine Tugay paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Cesur pozuna beğeni yağdı - Sayfa 15

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