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Çağla Şıkel’den Best Model açıklaması!

Çağla Şıkel’den Best Model açıklaması!
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27 Ekim 2021 - 15:12

Çağla Şıkel’den Best Model açıklaması!

Miss Turkey 1997 güzeli Çağla Şıkel, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Şıkel, Best Model ve Erkan Özerman hakkında çıkan iddialar hakkında da konuştu. Şıkel, “Erkan Özerman büyüğümüzdür, saygı duyuyorum kendisine. Kulislerde dönen olaylarla ilgili hiçbir fikrim yok.” ifadelerini kullandı

Çağla Şıkel, önceki gün arkadaşı ile Etiler’de baş başa yemek yedi. Takılarıyla dikkat çeken sunucu ve manken, “Kolyeler benim tasarımım ve severek takıyorum, çok beğenildiler” dedi ve şöyle konuştu:

“Geri dönüşü çok güzel oldu. Bir kuyumcu firması ile anlaştım. Onlar da bu tasarımımı satışını gerçekleştiriyor. Takılara benim de ilgim büyük.”

Şıkel, geçtiğimiz günlerde söylediği iddia edilen “Fakir bir erkek ile evlenebilirim” sözlerine “Benim o cümleyi kurma sebebim; kadınları ve erkekleri kategorize etmememiz gerektiğini vurgulamaktı. Sözlerim farklı bir şekilde manşet oldu. ‘Fakir sevgili olur mu, olmaz mı’ diye tartışma çıktı. Ben insanları; kazançları, yakışıklılığı ya da çirkinliği ile kategorize etmenin yanlış olduğunu söylemek istemiştim. İnsanları asla sınıflandırmam” diyerek açıklama getirdi.

Oğlu Uzay’la birlikte çektiği videoların 12 milyon izlendiğini söyleyen ünlü sunucu, “Ara ara çocuklarla video çekmek beni de mutlu ediyor” dedi.

 

 

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