Birce Akalay sezonu açtı! Dövmelerini gören şaşkınlığını gizleyemedi

Kuş Uçuşu dizisinde Lale Kıran rolüyle büyük beğeni toplayan Birce Akalay, tatil sezonunu açtı. Tatil için pek çok ünlü isim gibi sezonu Bodrum’u tercih eden Akalay, siyah bikinisi ve çeşitli dövmeleriyle dikkatleri üzerine çekti.