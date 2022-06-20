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Birce Akalay sezonu açtı! Dövmelerini gören şaşkınlığını gizleyemedi

Birce Akalay sezonu açtı! Dövmelerini gören şaşkınlığını gizleyemedi
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20 Haziran 2022 - 13:56

Kuş Uçuşu dizisinde Lale Kıran rolüyle büyük beğeni toplayan Birce Akalay, tatil sezonunu açtı. Tatil için pek çok ünlü isim gibi sezonu Bodrum’u tercih eden Akalay, siyah bikinisi ve çeşitli dövmeleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Birce Akalay sezonu açtı! Dövmelerini gören şaşkınlığını gizleyemedi - Sayfa 1

Habertürk’ten Hakan Yağcı’nın haberine göre; Birce Akalay, önceki gün soluğu Bodrum’da aldı. Sezonu açan ünlü oyuncu, Bitez’de objektiflere yansıdı.

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Birce Akalay sezonu açtı! Dövmelerini gören şaşkınlığını gizleyemedi - Sayfa 2

BİRCE AKALAY SEZONU BODRUM’DA AÇTI

38 yaşındaki Akalay, iskelede arkadaşlarıyla birlikte koyu bir sohbete daldı.

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Birce Akalay sezonu açtı! Dövmelerini gören şaşkınlığını gizleyemedi - Sayfa 3

Kısa bir süre sonra sıcak havadan bunalan Birce Akalay, iskelenin merdivenlerine doğru yürüdü.

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Birce Akalay sezonu açtı! Dövmelerini gören şaşkınlığını gizleyemedi - Sayfa 4

Akalay, ardından kendisini Bodrum’un serin sularına bırakarak, tatilin tadını çıkardı.

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Birce Akalay sezonu açtı! Dövmelerini gören şaşkınlığını gizleyemedi - Sayfa 5

Uzun süre denizde vakit geçirmeyi tercih eden Birce Akalay, günün sonunda ise konakladığı otele geri döndü.

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Birce Akalay sezonu açtı! Dövmelerini gören şaşkınlığını gizleyemedi - Sayfa 6

Ünlü oyuncunun dövmeleri de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Birce Akalay sezonu açtı! Dövmelerini gören şaşkınlığını gizleyemedi - Sayfa 7

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Birce Akalay sezonu açtı! Dövmelerini gören şaşkınlığını gizleyemedi - Sayfa 8

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Birce Akalay sezonu açtı! Dövmelerini gören şaşkınlığını gizleyemedi - Sayfa 9

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Birce Akalay sezonu açtı! Dövmelerini gören şaşkınlığını gizleyemedi - Sayfa 10

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Birce Akalay sezonu açtı! Dövmelerini gören şaşkınlığını gizleyemedi - Sayfa 11

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Birce Akalay sezonu açtı! Dövmelerini gören şaşkınlığını gizleyemedi - Sayfa 12

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Birce Akalay sezonu açtı! Dövmelerini gören şaşkınlığını gizleyemedi - Sayfa 13

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Birce Akalay sezonu açtı! Dövmelerini gören şaşkınlığını gizleyemedi - Sayfa 14

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Birce Akalay sezonu açtı! Dövmelerini gören şaşkınlığını gizleyemedi - Sayfa 15

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Birce Akalay sezonu açtı! Dövmelerini gören şaşkınlığını gizleyemedi - Sayfa 16

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