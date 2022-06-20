Birce Akalay sezonu açtı! Dövmelerini gören şaşkınlığını gizleyemedi

Kuş Uçuşu dizisinde Lale Kıran rolüyle büyük beğeni toplayan Birce Akalay, tatil sezonunu açtı. Tatil için pek çok ünlü isim gibi sezonu Bodrum’u tercih eden Akalay, siyah bikinisi ve çeşitli dövmeleriyle dikkatleri üzerine çekti.
Habertürk’ten Hakan Yağcı’nın haberine göre; Birce Akalay, önceki gün soluğu Bodrum’da aldı. Sezonu açan ünlü oyuncu, Bitez’de objektiflere yansıdı.
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BİRCE AKALAY SEZONU BODRUM’DA AÇTI
38 yaşındaki Akalay, iskelede arkadaşlarıyla birlikte koyu bir sohbete daldı.
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Kısa bir süre sonra sıcak havadan bunalan Birce Akalay, iskelenin merdivenlerine doğru yürüdü.
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Akalay, ardından kendisini Bodrum’un serin sularına bırakarak, tatilin tadını çıkardı.
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Uzun süre denizde vakit geçirmeyi tercih eden Birce Akalay, günün sonunda ise konakladığı otele geri döndü.
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Ünlü oyuncunun dövmeleri de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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