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Milli Güreşçi Rıza Kayaalp Yarı Finalde!

Milli Güreşçi Rıza Kayaalp Yarı Finalde!
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01 Ağustos 2021 - 11:06
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın 9. gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp erkekler grekoromen stil 130 kilo mücadelesinde Alman Eduard Popp’u yenerek yarı finale yükseldi.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp Yarı Finalde!

Milli güreşçi Kayaalp, Alman Eduard Popp ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Rıza 5-0 öne geçti. Milli güreşçi hücumda olduğu anda rakibine 2 sayı vermesine rağmen karşılaşmayı 6-2 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda yarı finale yükselen Rıza Kayaalp, bu turda son 3 olimpiyatta altın madalya alan Kübalı Mijain Lopez Nunez ile karşılaşacak. Kübalı güreşçi, 5 kez de dünya şampiyonluğu elde etti.

Rıza Kayaalp, Tokyo 2020’nin yarı finalinde rakibi olan Kübalı sporcuya oyunlarda iki kez yenildi. Rio 2016’daki final mücadelesinde Nunez’e yenilen ve gümüş madalya alan Rıza, Londra 2012’de ise yarı finalde rakibine mağlup oldu.

Özbekistan’daki 2014 Dünya Güreş Şampiyonası’nda Nunez ile karşı karşıya gelen Rıza Kayaalp, rakibine yenildi.

Birçok kez karşılaştılar
Olimpiyatlarda birer gümüş ve bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp’ın Tokyo 2020’deki hedefi de altın madalya olacak.

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Aynı zamanda 4 kez dünya ve 10 kez Avrupa şampiyonluğu elde eden Rıza Kayaalp, Kübalı rakibine de iki defa üstünlük kurdu.

Milli güreşçi, İstanbul’da gerçekleştirilen 2011 Dünya Güreş Şampiyonası’nda 120 kiloda finalde Mijain Lopez Nunez’i yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Milli güreşçi, ABD’deki 2015 Dünya Güreş Şampiyonası’nda da Kübalı sporcuyu yenmeyi başardı.

Rıza Kayaalp ile Mijain Lopez Nunez arasındaki karşılaşma bugün TSİ 12.30’da başlayacak.

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