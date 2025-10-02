İSTANBUL’DA 5.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

İstanbul ve çevresinde bugün öğleden sonra hissedilen 5.0 büyüklüğündeki deprem, vatandaşları tedirgin etti. Marmara bölgesinde birçok ilde hissedilen sarsıntı, başta İstanbul olmak üzere Bursa, Tekirdağ, Kocaeli gibi illerde paniğe yol açtı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremle ilgili verileri anlık olarak paylaşarak vatandaşları bilgilendirdi.

Depremin Detayları

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre, depremin merkez üssü Marmara Denizi açıklarında, Marmaraereğlisi (Tekirdağ) civarında ölçüldü. Depremin büyüklüğü 5.0 (Mw) olarak kaydedilirken, yerin yaklaşık 6.71 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Depremin tam zamanı ise 02 Ekim 2025, saat 14:55:04 TSİ olarak açıklandı.

Marmara Bölgesinde Hissedildi

Deprem, İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasında, Tekirdağ, Kocaeli ve Bursa gibi çevre illerde de hissedildi. Sosyal medyada vatandaşlar, sarsıntının kısa süreli ancak şiddetli olduğunu belirterek deprem anında yaşadıkları korku ve panik anlarını paylaştı. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar, sallantının daha belirgin olduğunu dile getirdi.

AFAD ve Kandilli’den Açıklamalar

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremle ilgili verileri son depremler listesi üzerinden vatandaşların erişimine sundu. Yetkililer, Marmara bölgesinde olası artçı depremlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, halkın paniğe kapılmadan, deprem anında alınması gereken güvenlik önlemlerini uygulamaları istendi.

Vatandaşlara Uyarılar

Uzmanlar, 5.0 büyüklüğündeki depremin orta şiddette bir sarsıntı olduğunu belirterek, artçı sarsıntıların olabileceğine dikkat çekti. Deprem anında güvenli alanlara geçilmesi, yüksek binalardan uzak durulması ve acil durum çantalarının hazır bulundurulması tavsiye edildi. Ayrıca yetkililer, telefon ve internet gibi iletişim araçlarının gereksiz yere meşgul edilmemesini önerdi.

Marmara Bölgesi’ndeki sarsıntının ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi, vatandaşların deprem kayıtlarına ve güncel verilere rahatça ulaşabilmeleri için online platformlarını güncel tuttu. Depremin ardından herhangi bir can veya mal kaybı rapor edilmezken, yetkililer, artçı sarsıntılara karşı temkinli olunması çağrısında bulundu.

İstanbul ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, yetkililerden gelecek açıklamaları takip ederken, bölgede artçı depremlerin devam edebileceği uyarısı yapıldı.