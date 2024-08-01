Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Çiftçi satamadığı patatesi yere döktü! “Çiftçi batarsa ülke batar”

Çiftçi satamadığı patatesi yere döktü! “Çiftçi batarsa ülke batar”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
30 Ağustos 2024 - 14:50

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde patates üreticileri, satamadıkları için tarlada kalan ürünlerini kamyonlarla yere dökerken, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, iktidara, büyük marketlerin değil çiftçinin yanında olma çağrısı yaptı.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, dün Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde patates üreticileri ile bir araya geldi.

“Çiftçi batarsa ülke batar” diyen çiftçiler, satamadığı için tarlada kalan ürünlerini kamyonlarla yere döktü. Çiftçiler, iktidardan destek taleplerini yinelerken, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, çiftçinin geçinemediğini ifade etti.

“GEÇİNEMİYOR Kİ BU EYLEMİ YAPIYOR ÇİFTÇİ”,

İktidara, büyük marketlerin değil çiftçinin yanında olma çağrısı yapan Genç, “Çiftçi memnun mu? Vatandaş mutlu olsa, para kazanıyor olsa bu eylemi yapar mı? Bu ülkede en son çiftçi ayağa kalkar, en son çiftçi eylem yapar. Çiftçinin beklentisi büyük değildir. Geçinebileceği rakamı kazansın, çiftçi ona bakar. Demek ki geçinemiyor ki bu eylemi yapıyor çiftçi” dedi.

269399c7-ad2e-41b4-98bd-9789142501d6-w.jpeg

“ÇİFTÇİNİN, ÜRETİCİNİN YANINDA OLSUNLAR”

“Görmeyen gözler görsün, duymayan kulaklar duysun” diyen Genç, “Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde vatandaşımız, çiftçimiz, üreticimiz en doğal şekilde kendisini ifade etti. Geçinebiliyor olsalar, hayatını idame ettirebiliyor olsalar bu eylemi yapmaz. İktidar bunu bilsin. Bizim onlara tavsiyemiz, en kısa sürede kendilerine çekidüzen versinler, çiftçinin yanında olsunlar. Sadece büyük marketlerin yanında değil, çiftçinin, üreticinin yanında olsunlar. Biz buradan, Anadolu’nun göbeğinden, Ankara’nın duymayan kulaklarının duymasını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Devlet erkanı Ata’nın huzurunda!Devlet erkanı Ata’nın huzurunda!
Reha Muhtar’dan üzücü haber geldi!Reha Muhtar’dan üzücü haber geldi!
Adana Saimbeyli’de 3.7 büyüklüğünde deprem!Adana Saimbeyli’de 3.7 büyüklüğünde deprem!
Diyarbakır’da kaybolan Narin ile ilgili gelişme!Diyarbakır’da kaybolan Narin ile ilgili gelişme!
Bolu’nun içme suyu alarm veriyor!Bolu’nun içme suyu alarm veriyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çiftçi satamadığı patatesi yere döktü! “Çiftçi batarsa ülke batar”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın UEFA’daki rakipleri belli oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Devlet erkanı Ata’nın huzurunda!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meryem Uzerli balkonda bornozuyla poz verdi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Reha Muhtar’dan üzücü haber geldi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Büyük Taarruz’un 102’nci yılı tüm yurtta düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Küçükçekmece’de metrobüs kazası: 1 can kaybı, 50 yaralı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Atatürk’ün Kocatepe’ye çıkışını yapay zeka ile canlandırdılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Metrobüs kazası sürücü hatası mı? İmamoğlu’ndan yeni açıklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demet Akalın’ın ‘idam’ çıkışı olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü
SON DAKİKA HABERLERİ
Çiftçi satamadığı patatesi yere döktü! “Çiftçi batarsa ülke batar”Ağustos 30, 2024-2:50 pm
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın UEFA’daki rakipleri belli oldu!Ağustos 30, 2024-2:47 pm
Devlet erkanı Ata’nın huzurunda!Ağustos 30, 2024-2:43 pm
Reha Muhtar’dan üzücü haber geldi!Ağustos 30, 2024-2:30 pm
Ayhan Bora Kaplan davasında yeni gelişme! Kaçtığını emniyet biliyormuş…Ağustos 29, 2024-7:30 pm
Adana Saimbeyli’de 3.7 büyüklüğünde deprem!Ağustos 29, 2024-5:20 pm
Diyarbakır’da kaybolan Narin ile ilgili gelişme!Ağustos 29, 2024-5:11 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !