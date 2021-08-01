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Datça’da Evlilik Teklifi

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Datça’da Evlilik Teklifi
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01 Ağustos 2021 - 11:00
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Oyuncu Gökhan Alkan ‘Alın yazım’ dediği Nesrin Cavadzade’ye önceki gün Datça’da evlilik teklifi etti. Ailelerinde bulunduğu yemekte şaşkına dönen Cavadzade, “Evet” diyerek evliliğe ilk adımı attı.

Datça'da evlilik teklifi!
 Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan cephesinde sürpriz gelişme. Sosyal medyada aşkıyla paylaştığı fotoğraflarda sürekli sevgilisini alnının üstüne etiketleyip ‘Alın yazım’ mesajı veren Gökhan Alkan, yuva kurmak için harekete geçti. Datça‘da bir otelde yer ayırtan yakışıklı oyuncu, kendi ve sevgilisinin ailesini burada topladı.
Otelin iskelesinde uzun bir masa ayarlayan Alkan, akşam yemeği sürprizi hazırladı.
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Oyuncu, sevgilisi Cavadzade’yi alıp tekneyle otele geldi. Her şeyden habersiz sadece bir aile yemeği olduğunu düşünen güzel oyuncu, organizasyonla ilgilenmeyi ihmal etmedi. Akşam günbatımında ise bütün aile yemekte buluştu.
33 yaşındaki Alkan, bir anda cebinden çıkardığı yüzükle Cavadzadeye “Benimle evlenir misin?” diye haykırdı. Şaşkına uğrayan 39 yaşındaki güzel oyuncu da göz yaşlarıyla “Evet” cevabı verdi. Sevgililer, daha sonra bu mutlu günlerini ailece kutladı. Gökhan Alkan’ın tekneyle otele getirdiği Nesrin Cavadzade, geceyi aile yemeği olarak biliyordu. Güzel oyuncu, kendisine yapılacak sürpriz tekliften habersizce iskelede hazırlanan masayı organize etti.

 

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