‘Milletin Sesi’ mitingine vatandaşlar akın etti

İstanbul Maltepe’de CHP tarafından düzenlenen ‘Milletin Sesi’ mitingi büyük ilgi gördü. Sabahın ilk

saatlerinden itibaren alanı dolduran vatandaşlar, tezahüratlar, şarkılar ve türkülerle mitingin

başlamasını bekledi.

Kara ve deniz yolu ile miting alanına akın eden binlerce kişinin ağzıdan “Adalet istiyoruz” nidaları

yükseldi. Birkaç dakika önce başlayan mitinge İstanbul Belediyesi Başkanı Emrem İmamoğlu da görev

arkadaşları ile birlikte gelerek sosyal medya hesabı için bol bol fotoğraf çektirdi. İmamoğlu’nun gelişi

sırasında çok sayıda vatandaş tezahüratlarda bulundu.

Miting alanında Türk bayraklarının yanı sıra Atatürk posterleri ve CHP Genel Başkanı Kemal

Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafları yer aldı. Daha önce Bursa’da yapılması planlanan miting; hakkında hapis

cezası onanan Canan Kaftancıoğlu’na destek nedeniyle adres değiştirilerek İstanbul’a alınmıştı.

Kalabalığa “Sevgili halkım” diye seslenen Kılıçdaroğlu’nun konuşmasındaki satırbaşları şöyleydi:

-Silivri korkusu olmadan konuşmak istiyorsanız, 128 milyar doların kime satıldığını öğrenmek

istiyorsanız, ödediğiniz vergilerin nereye gittiğini öğrenmek istiyorsanız, asgari ücretli açlığa mahkum

olmasın istiyorsanız, bize katılın

-Biz kazanacağız, söz veriyoruz, biz kazanacağız.Bunların uzun süredir söyleyecekleri elle tutulur bir

şey kalmadı artık. Türkiye, değişime hazır.

-Kul hakkı yiyenlerin kim olduğuna bakmadan kafalarına inmek zorundayız.

-Ülkeye gelen sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmeleri gerektiğine inanıyorum. Bu sınırları

koruyamayanlar devleti yönetemezler.

-Türkiye’ye gelen kaçakların özellikle Afganların ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri

gönderilmesine inanıyorum. Yol geçen hanına dönen bu sınırları koruyamayanlar, devleti

yönetemezler.

-Ben iktidar olduğumuzda asla değişmeyeceğim. Ben neysem, oyum! Kibar olmayı, dinlemeyi,

anlamayı değiştirmem. İyi insan olmayı zayıflık olarak gösterenler, bir yüzükle yola çıkıp bugün

milletin celladı haline geldiler. Kendi celladınızı seçmeyin.

-Evet hatalarımız oldu. Biz hatalarımızdan ders çıkarmasını bilen bir partiyiz. Allah şahidimizdir ki

kendimizi geliştirmek için çok çaba harcıyoruz. Tam anlamıyla mükemmel olmasak da mükemmel bir

göreve talibiz.