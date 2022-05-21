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‘Milletin Sesi’ mitingine vatandaşlar akın etti

‘Milletin Sesi’ mitingine vatandaşlar akın etti
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21 Mayıs 2022 - 23:29

‘Milletin Sesi’ mitingine vatandaşlar akın etti

CHP’nin İstanbul Maltepe’de düzenlediği miting dakikalar önce başladı. Sabah saatlerinden itibaren hem kara hem de deniz yolu ile alana akın eden vatandaşlar, “Adalet istiyoruz” tezahüratları attı.

CHP Maltepe mitingi ne zaman, 21 Mayıs'ta mı? CHP İstanbul mitingi saat kaçta? Maltepe miting alanı nerede?

İstanbul Maltepe’de CHP tarafından düzenlenen ‘Milletin Sesi’ mitingi büyük ilgi gördü. Sabahın ilk
saatlerinden itibaren alanı dolduran vatandaşlar, tezahüratlar, şarkılar ve türkülerle mitingin
başlamasını bekledi.

Kara ve deniz yolu ile miting alanına akın eden binlerce kişinin ağzıdan “Adalet istiyoruz” nidaları
yükseldi. Birkaç dakika önce başlayan mitinge İstanbul Belediyesi Başkanı Emrem İmamoğlu da görev
arkadaşları ile birlikte gelerek sosyal medya hesabı için bol bol fotoğraf çektirdi. İmamoğlu’nun gelişi
sırasında çok sayıda vatandaş tezahüratlarda bulundu.

Miting alanında Türk bayraklarının yanı sıra Atatürk posterleri ve CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafları yer aldı. Daha önce Bursa’da yapılması planlanan miting; hakkında hapis
cezası onanan Canan Kaftancıoğlu’na destek nedeniyle adres değiştirilerek İstanbul’a alınmıştı.

Kalabalığa “Sevgili halkım” diye seslenen Kılıçdaroğlu’nun konuşmasındaki satırbaşları şöyleydi:

-Silivri korkusu olmadan konuşmak istiyorsanız, 128 milyar doların kime satıldığını öğrenmek
istiyorsanız, ödediğiniz vergilerin nereye gittiğini öğrenmek istiyorsanız, asgari ücretli açlığa mahkum
olmasın istiyorsanız, bize katılın
-Biz kazanacağız, söz veriyoruz, biz kazanacağız.Bunların uzun süredir söyleyecekleri elle tutulur bir
şey kalmadı artık. Türkiye, değişime hazır.
-Kul hakkı yiyenlerin kim olduğuna bakmadan kafalarına inmek zorundayız.
-Ülkeye gelen sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmeleri gerektiğine inanıyorum. Bu sınırları
koruyamayanlar devleti yönetemezler.
-Türkiye’ye gelen kaçakların özellikle Afganların ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri
gönderilmesine inanıyorum. Yol geçen hanına dönen bu sınırları koruyamayanlar, devleti
yönetemezler.
-Ben iktidar olduğumuzda asla değişmeyeceğim. Ben neysem, oyum! Kibar olmayı, dinlemeyi,
anlamayı değiştirmem. İyi insan olmayı zayıflık olarak gösterenler, bir yüzükle yola çıkıp bugün
milletin celladı haline geldiler. Kendi celladınızı seçmeyin.
-Evet hatalarımız oldu. Biz hatalarımızdan ders çıkarmasını bilen bir partiyiz. Allah şahidimizdir ki
kendimizi geliştirmek için çok çaba harcıyoruz. Tam anlamıyla mükemmel olmasak da mükemmel bir
göreve talibiz.
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