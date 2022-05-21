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Kılıçdaroğlu, “Ülke elden gidiyor”

Kılıçdaroğlu, “Ülke elden gidiyor”
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21 Mayıs 2022 - 23:21

Kılıçdaroğlu, “Ülke elden gidiyor”

CHP’nin Maltepe’de düzenlediği “Milletin Sesi” mitingine vatandaşlar yoğun bir katılım gösterdi. Bayram havasında geçen mitingte konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, “Komşusu açken, tok yatan bizden değildir felsefesine inanıyorsanız bize katılın” dedi

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Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği “Milletin Sesi” mitingi İstanbul
Maltepe’de gerçekleşti. Onbinlerce vatandaşın alanı doldurduğu mitinde CHP’li Başkanlar ve halk
konuşmacılarının ardından kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamalarla dakikalarca alkışlandı.
Kürsüye ilk önce CHP’li İstanbul ilçe belediye başkanları, yüksek disiplin kurulu üyeleri, parti meclisi
üyeleri, milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları, büyükşehir belediye başkanları çıktı.
Hepsi büyük bir tezahüratla karşılanırken, Canan Kaftancıoğlu’nun davet edilmesiyle büyük bir alkış
tufanı koptu. CHP üst düzey yöneticilerinin halkı selamlamasının ardından Gezi’de hayatını
kaybedenlerin ve Gezi davasında tutukluluların aileleri kürsüye çıktı. Bu sırada miting alanından “Hak,
hukuk, adalet” ve “Her yer Taksim, her yer direniş” sloganları atıldı.
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Bize katılın

Geçim sıkıntısı yaşayan çeşitli iş kollarındaki halk konuşmacılarının ardından vatandaşların karşısına
çıkan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Ülke elden gidiyor, birlikte mücadele etmek zorundayız” diyerek
şöyle devam etti:
“Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Haramilerin saltanatı yıkılıyor. 5 yıl önce ilk adımı attığımız
yürüyüşün finaline yaklaşıyoruz. Az kaldı. Bu kentin meydanlarında, tarlalarında, fabrikalarında,
üniversitelerinde özgürce kucaklaşacağız, az kaldı!
Bunların tek amacı var; korku iklimi yaratmak ve bu iklimden nemalanmak. Ülke elden gidiyor. Birlikte
mücadele etmek zorundayız.
Çocuklarınızın geleceğini düşünüyorsanız bize katılın. Bu ülkede huzur , aş, iş istiyorsanız bize katılın.
Uyuşturucu baronları ile mücadele haktır diyorsanız bize katılın. Herkesin inancına, kimliğine, yaşam
tarzına saygı duyulsun istiyorsanız bize katılın.”
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