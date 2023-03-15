Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önemli mesajları şöyle:

Bu sabah Şanlıurfa ve Adıyaman’da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bakanlarımız ekiplerimiz çalışmaları koordine etmektedir.

Felaket bölgesi neredeyse 600’e yakın müstakil deprem büyüklüğündeki artçıyla sarsıldı. Devlet ve millet olarak felaket haberini alır almaz, yıkım ve kışın zorluklarını aşarak deprem bölgesine koştuk. Bakanlarımız birkaç saat sonra deprem bölgesine ulaşarak çalışmaları koordine etmeye başladı. AAFAD’dan madencilerimize kadar tüm arama kurtarma ekiplerini, 90 ülkeden gelen arama kurtarma ekiplerini, personellerimizi, belediye ekiplerimizi, polisimizi, askerimizi, sağlık çalışanlarımızı, gönüllülerimizi velhasıl böyle bir felakette ihtiyaç duyulacak kim varsa bölgeye yönlendirdik. Yarım milyon insanımız depremzedelerimizin imdadına koştu. Ancak yıkım öyle büyüktü ki her binaya arma kurtarma ekibi göndersek hepsine yetişebilmemiz mümkün değildi. Türkiye bu depremde dünyada görülen en büyük arama kurtarma ekibini bir araya getirmiştir. Çalışmaların kısa sürede sonlanmasını da buna borçluyuz.

Depremzede vatandaşlarımızla yeni bir gelecek kurma çabası da yanımızda yer almaktadır. Milletimzin sağ duyusu ve güveni karşısında diyecek söz bulamıyoruz. Bu sevginin hakkını verecek, insanlarımıza mahçup olmayacağız. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize sahip çıkalım.

Ölenleri geri getirmek elbette elimizde değil ama geride kalan vatandaşlarımızı hayata bağlamak için yapılabilcek her şeyi yapma gayreti içindeyiz. 11 ilde evleri yıkılan, ya da evlerine giremeyen 14 milyon insanımızın gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için hızlı ve etkin bir organizasyon kurduk. Sağ olsun millietmizin asrın felaketi karşısında asrın dayanışmasını gösterdi. Kurduğumuz tahliye köprüleri ve açtığımız tahliye yoluyla şehir dışına gitti. Otelleri, misafiraneleri, boş evleri depremzedelerin barınması için hizmete açtık. Pek çok vatandaşımız dostlarının, yakınlarının evlerinde misafir ediliyor.

Konteyner kentleri yaygınlaştırarak çadırda kalan vatandaşları daha insani bir yaşam için çalışıyoruz. Taşınma ve kira yardımlarıyla kendi barınma ihtiyaçlarını karşılayanlara yardımcı oluyoruz. 10’ar bin liralık yardımımız toplam 1,4 milyona yaklaştı. Ayrıca vefat edenlerin yakınlarına 100’er bin lira destek ödemesi yapıyoruz. 3,7 milyon sıcak Yemek çıkartıyor, ayrıca kumanya dağıtımıyla ihtiyacı karşılıyoruz. Açılan her iş yerilye, işletmeyle depremzede vatandaşlarımız şehrine dönmekte, hayatını yeniden düzene koymaktadır. Bunun için istihdam ve üretimi yeniden çalıştırmak için her türlü desteği vermekte kararlıyız. Yol, su, elektrik, doğalgazı kurumlarımızın yoğun çalışmaları sonrası hizmet verilebilir hale getirdik.

4 ŞEHİRDE OKULLAR 27 MART’TA AÇILACAK

Okullarımızı teker teker kontrol ederek deprem şehirlerinde kademeli olarak 1 Mart’tan itibaren eğitim-öğretime açtık. Okulları hala kapalı olan 4 şehrimizde, 27 Mart’tan itibaren şartları uygun bianalarda eğitim öğretimi başlatmak için hazırlık yapıyoruz. Diğer tüm alanlarda da benzer gayretler kesintisiz devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde deprem bölgeinde yaşarken felaketin ardınad nbaşka şehirlere taşınan vatandaşlarımızla ilgili bir kararname yayınladık. BU kararname ile bilrikte bu vatandaşlarımızın depremle ilgili kendilerine sağlanan haklardan herhangi bir kayba uğramayacaklarını kayda aldık. Adres günceleme işleri e-Devlet ya da Nüfüs müdürlükleri üzerinden 27 Mart’a kadar tamamlanmalıdır.

“650 BİN KONUT HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK”

Bugüne kadar sunduğumuz arama-kurtarma, acil yardım ve geçici barınmanın ötesinde milletimize depremde yıkılan şehirleri 1 yıl içerisinde ayağa kaldırma sözümüz var. Hasar tespit çalışmalarında sona gelinmek üzere. Önümüzdeki 1 yıl sonunda 319 bin konut, toplamda 650 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.

6 Şubat depremlerinde evi yıkılan ve ya kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz. Mevcut şehirlerimizin tarihini ve kültürünü koruyacak şekilde planlamalar yapıyoruz. İlk kazmalar vuruldu. Geçtiğimiz 20 yılda hizmete sunduğumuz 1 milyon 180 bin konut ve inşasını gerçekleştirdiğimiz 3.3 milyon kentsel dönüşüm projesinin sözünü tutacağımızın kanıtır. Biz kentsel dönüşümden bahsediyoruz ama siz kendinizi rantsal dönüşüm diye tanımlıyorsunuz o ayrı konu.