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Mihriban Hurmacı’dan boşanma aşamasındaki eşi futbolcu Özer Hurmacı’ya mal kaçırma davası

Mihriban Hurmacı’dan boşanma aşamasındaki eşi futbolcu Özer Hurmacı’ya mal kaçırma davası
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04 Temmuz 2022 - 12:16

Darp gerekçesiyle birbirlerinden şikâyetçi olan ve haklarında 1.5 yıla kadar hapis istemli dava açılan Özer ve Mihriban Hurmacı, yeniden mahkemelik oldu.

Mihriban Hurmacı'dan boşanma aşamasındaki eşi futbolcu Özer Hurmacı'ya mal kaçırma davası - Sayfa 1

 6 yıllık eşi futbolcu Özer Hurmacı’ya 20 milyon liralık tazminat istemli boşanma davası açan Mihriban Hurmacı, eşinin evlilik birliği içerisinde edinilen malları kaçırdığı iddiasıyla ikinci kez mahkemeye başvurdu.

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Mihriban Hurmacı'dan boşanma aşamasındaki eşi futbolcu Özer Hurmacı'ya mal kaçırma davası - Sayfa 2

Özer Hurmacı, 6 yıllık eşi, 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı’ya, sürekli Astroloji haritalarına baktırdığı iddiasıyla boşanma davası açmıştı.

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Mihriban Hurmacı'dan boşanma aşamasındaki eşi futbolcu Özer Hurmacı'ya mal kaçırma davası - Sayfa 3

Özer Hurmacı’nın kendisine iftira attığını öne süren Mihriban Hurmacı da 30 milyon liralık tazminat ile aylık 75 bin lira nafaka istemişti.

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Mihriban Hurmacı'dan boşanma aşamasındaki eşi futbolcu Özer Hurmacı'ya mal kaçırma davası - Sayfa 4

Ancak bir süre sonra çift sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak barıştıklarını söylemiş ve boşanma davalarından feragat etmişti.

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Mihriban Hurmacı'dan boşanma aşamasındaki eşi futbolcu Özer Hurmacı'ya mal kaçırma davası - Sayfa 5

Fakat çiftin birliktelikleri uzun sürmemiş, Mihriban Hurmacı eşinin kendisini darp ettiğini iddia etmiş ve 1 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

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Mihriban Hurmacı'dan boşanma aşamasındaki eşi futbolcu Özer Hurmacı'ya mal kaçırma davası - Sayfa 6

Asıl kendisinin eşi tarafından şiddet gördüğünü ileri süren Özer Hurmacı da, eşinin parmağını ısırdığı iddiasıyla şikâyetçi olmuştu.

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Mihriban Hurmacı'dan boşanma aşamasındaki eşi futbolcu Özer Hurmacı'ya mal kaçırma davası - Sayfa 7

Çiftin karşılıklı şikâyetinin ardından karşılıklı olarak 1.5 yıla kadar hapis istemli ceza davası açılmıştı.

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Mihriban Hurmacı'dan boşanma aşamasındaki eşi futbolcu Özer Hurmacı'ya mal kaçırma davası - Sayfa 8

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre, Mihriban Hurmacı, eşinin mal kaçırdığı iddiasıyla yeniden mahkemeye başvurdu.

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Mihriban Hurmacı'dan boşanma aşamasındaki eşi futbolcu Özer Hurmacı'ya mal kaçırma davası - Sayfa 9

Avukatı Serkan Toper aracılığıyla Aile Mahkemesi’nde dava açan Mihriban Hurmacı, eşinin evliliğin başında ‘işlemler için prosedür’ diyerek kendisine okutmadan bir sözleşme imzalattığını iddia etti.

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Mihriban Hurmacı'dan boşanma aşamasındaki eşi futbolcu Özer Hurmacı'ya mal kaçırma davası - Sayfa 10
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Mihriban Hurmacı'dan boşanma aşamasındaki eşi futbolcu Özer Hurmacı'ya mal kaçırma davası - Sayfa 11
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Mihriban Hurmacı'dan boşanma aşamasındaki eşi futbolcu Özer Hurmacı'ya mal kaçırma davası - Sayfa 12
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Mihriban Hurmacı'dan boşanma aşamasındaki eşi futbolcu Özer Hurmacı'ya mal kaçırma davası - Sayfa 13
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Mihriban Hurmacı'dan boşanma aşamasındaki eşi futbolcu Özer Hurmacı'ya mal kaçırma davası - Sayfa 14
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Mihriban Hurmacı'dan boşanma aşamasındaki eşi futbolcu Özer Hurmacı'ya mal kaçırma davası - Sayfa 15
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Mihriban Hurmacı'dan boşanma aşamasındaki eşi futbolcu Özer Hurmacı'ya mal kaçırma davası - Sayfa 16
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Mihriban Hurmacı'dan boşanma aşamasındaki eşi futbolcu Özer Hurmacı'ya mal kaçırma davası - Sayfa 17
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Mihriban Hurmacı'dan boşanma aşamasındaki eşi futbolcu Özer Hurmacı'ya mal kaçırma davası - Sayfa 18
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Mihriban Hurmacı'dan boşanma aşamasındaki eşi futbolcu Özer Hurmacı'ya mal kaçırma davası - Sayfa 19
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Mihriban Hurmacı'dan boşanma aşamasındaki eşi futbolcu Özer Hurmacı'ya mal kaçırma davası - Sayfa 20
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Mihriban Hurmacı'dan boşanma aşamasındaki eşi futbolcu Özer Hurmacı'ya mal kaçırma davası - Sayfa 21
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Mihriban Hurmacı'dan boşanma aşamasındaki eşi futbolcu Özer Hurmacı'ya mal kaçırma davası - Sayfa 22

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