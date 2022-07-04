Mihriban Hurmacı’dan boşanma aşamasındaki eşi futbolcu Özer Hurmacı’ya mal kaçırma davası

Darp gerekçesiyle birbirlerinden şikâyetçi olan ve haklarında 1.5 yıla kadar hapis istemli dava açılan Özer ve Mihriban Hurmacı, yeniden mahkemelik oldu.

6 yıllık eşi futbolcu Özer Hurmacı’ya 20 milyon liralık tazminat istemli boşanma davası açan Mihriban Hurmacı, eşinin evlilik birliği içerisinde edinilen malları kaçırdığı iddiasıyla ikinci kez mahkemeye başvurdu.

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Özer Hurmacı, 6 yıllık eşi, 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı’ya, sürekli Astroloji haritalarına baktırdığı iddiasıyla boşanma davası açmıştı.

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Özer Hurmacı’nın kendisine iftira attığını öne süren Mihriban Hurmacı da 30 milyon liralık tazminat ile aylık 75 bin lira nafaka istemişti.

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Ancak bir süre sonra çift sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak barıştıklarını söylemiş ve boşanma davalarından feragat etmişti.

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Fakat çiftin birliktelikleri uzun sürmemiş, Mihriban Hurmacı eşinin kendisini darp ettiğini iddia etmiş ve 1 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

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Asıl kendisinin eşi tarafından şiddet gördüğünü ileri süren Özer Hurmacı da, eşinin parmağını ısırdığı iddiasıyla şikâyetçi olmuştu.

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Çiftin karşılıklı şikâyetinin ardından karşılıklı olarak 1.5 yıla kadar hapis istemli ceza davası açılmıştı.

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Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre, Mihriban Hurmacı, eşinin mal kaçırdığı iddiasıyla yeniden mahkemeye başvurdu.

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Avukatı Serkan Toper aracılığıyla Aile Mahkemesi’nde dava açan Mihriban Hurmacı, eşinin evliliğin başında ‘işlemler için prosedür’ diyerek kendisine okutmadan bir sözleşme imzalattığını iddia etti.

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