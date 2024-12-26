MASTERCHEF TÜRKİYE’DE 4. CEKETİN SAHİBİ BEYZA OLDU

MasterChef Türkiye’de finale bir adım daha yaklaşıldı. Yarışmanın son bölümünde, dördüncü ceket sahibini buldu ve heyecan dolu anlar yaşandı. Ünlü şef Osman Sezener’in konuk olduğu bölümde, yarışmacılar zorlu tariflerle finale kalmak için kıyasıya mücadele etti.

Yarışmanın İlk Turu: Yaratıcılık Ön Planda

Yarışmanın ilk etabında yarışmacılardan, Bodrum mandalinası, manda yoğurdu ve nane kullanarak yaratıcı yemekler hazırlamaları istendi.

Puanlar:

Beyza 22.5, Semih 19 ve Erim 16.5 puan aldı.

Bu turda Beyza, yaratıcı tabak sunumuyla öne çıkarak avantajlı bir konuma yerleşti.

Şef Osman Sezener ve Özel Tabağı: “Bu Üçlü Çok Güçlü”

Yarışmanın ikinci turunda, konuk şef Osman Sezener’in özel tarifi olan “Bu Üçlü Çok Güçlü” adlı tabağı yarışmacılar tarafından hazırlandı.

Tabağın İçeriği: Danilo Şef’e ithafen ravioli, Mehmet Şef’e ithafen kuzu eti, Somer Şef’e ithafen hurma zeytini yer aldı.



Şef Sezener’in detaylı anlatımıyla hazırlanan bu yaratıcı tabak, hem yarışmacılar hem de izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Beyza 4. Ceketi Kazandı

Yarışmanın sonunda en yüksek puanı alan Beyza, MasterChef Türkiye’nin dördüncü finalist ceketini giymeye hak kazandı. Beyza’nın bu başarısı, hem jüri üyeleri hem de izleyiciler tarafından takdirle karşılandı. Artık o, büyük final için adını yazdıran isimler arasında yer alıyor.

Şef Osman Sezener Kimdir?

İzmir doğumlu şef Osman Sezener, Amerika ve İtalya gibi uluslararası mutfaklarda çalışarak kendini kanıtlamış bir isim. Türk mutfağını fine dining konseptiyle dünyaya tanıtan Sezener, GQ Men ödüllerinde “Yılın Şefi” seçilmiş ve gastronomi dünyasında büyük bir saygınlık kazanmıştır.

MasterChef’te Final Heyecanı Başladı

MasterChef Türkiye’de finale doğru ilerlerken yarışmanın rekabeti giderek artıyor. Beyza’nın 4. ceketi kazanmasının ardından, kalan yarışmacılar arasındaki mücadele izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Sonuç ve Yorumlar

MasterChef Türkiye’nin bu bölümü, hem yarışmacıların performansı hem de Şef Osman Sezener’in özel tabak sunumu ile unutulmaz anlara sahne oldu. Finale kalan Beyza, büyük ödüle bir adım daha yaklaşarak yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Kaynak: https://www.medyaradar.net