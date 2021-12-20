Michaela Astro’ya; Kraliçe Elizabeth’ten 5 çayı randevusu !

Michaela Astro’ya; Kraliçe Elizabeth’ten 5 çayı randevusu !

Ünlü astrolog medyum Michaela Astro’ya Buckhingham Sarayı’ndan davet geldi! Bildiğiniz üzere Kraliçe Elizabeth; Lady Diana’dan olan torunu Prens Hanry’nin Amerika’lı aktrist Meghan Markle’la olan evliliğine karşı çıkmıştı!Bunun en büyük sebebi ise Markle’ın esmer tenli olmasıydı!Eşi ve babaannesi arasında kalan Prens Hanry sarayı bırakıp, ünvanlarından vazgeçip önce Kanada’ya daha sonra da Amerika’nın Güney Kaliforniya eyaletine yerleşip 2.bebeklerini dünyaya getirdiler. Bu durum kraliçenin canını oldukça sıkmış olacak ki; Michaela Astro’nun namını Trump haberlerinden takip eden kraliçe; Michaela’yı Buckhingham Sarayı’na davet etti.”Ben yüzyıllardır bütün ailemle, büyüğünden,küçüğüne bir arada yaşadım. Bu kadın ailemize kara bir kabus gibi çöktü. Torunumun inadını bir kenara bırakıp tekrar saraya taşınmasını istiyorum.Bu konuda bana yardımcı olmanı istiyorum. Meghanı’ın ailemize ve torunuma yaptığı blokajları ve kötü ritüelleri kaldırmanı istiyorum. Eğer bunu başarırsan sana Birleşik Krallık’tan sınırsız vize vereceğim yada dilersen oturum aldırtırım” dedi. Kraliçe; Hanry’e Meghan Markle tarafından kara büyü yapılıp, prensi etkisine alıp saraydan uzaklaştırdığı bütün İngiltere tarafından bunu konuşulup alay konusu olduğunu dile getirdi.