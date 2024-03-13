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Yunan savaş gemisi, 2 İHA’ya ateş açtı

Yunan savaş gemisi, 2 İHA’ya ateş açtı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Mart 2024 - 13:18
Son dönemde tansiyonun iyiden iyiye yükseldiği Kızıldeniz’de sabah saatlerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Avrupa Birliği’nin Aspides isimli misyonu için Kızıldeniz’e gönderilen Yunan askeri gemisi, 2 İHA’ya ateş açarak geri püskürttü.

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